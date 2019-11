Esta web te teletransportará a lugares aleatorios de Google Street View

Street View es una de las funcionalidades de Google Maps más impresionantes, ya que nos permiten ver a pie de calle cómo son las carreteras y caminos de la mayor parte del planeta.

Como su nombre indica, randomstreetview.com es una página web con un cometido muy claro: llevarnos a un punto aleatorio de Google Street View en cuestión de segundos. Prepárate para viajar cada vez que refresques la página.

Carreteras solitarias, lugares desconocidos

En la parte superior izquierda veremos un pequeño mapa que nos indicará en qué lugar del mundo estamos, y debajo nos encontraremos con un botón ("Next >>") que nos permite pasar a la siguiente ubicación.

Si refrescamos la página apareceremos de nuevo en un lugar distinto. En mis pruebas he comprobado que la mayor parte del mundo son carreteras en las que no hay prácticamente nada, aunque también he acabado en barrios residenciales de Gran Bretaña o Australia.

Algunos ejemplos de carreteras solitarias que me he encontrado:

También nos permite poner la página en pantalla completa (por si queremos una experiencia más inmersiva) y es posible moverse calle arriba o calle abajo al igual que lo hacemos en la web de Google Maps.

Es una página ideal para tener siempre a mano, y de vez en cuando teletransportarnos a lugares en los que (seguramente) jamás visitaremos de manera física.

Además, es una buena herramienta para aquellas personas que quieran investigar por todos los rincones de Google Maps en busca de situaciones extrañas que han sido grabadas por los coches de Street View.