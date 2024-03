Este juego pone a prueba en un mapa a lo Google Maps si realmente conoces la zona donde vives

Aquí te descubrimos una nueva web con un juego que te va a gustar, sobre todo si eres amante de los mapas. Te puede servir para echat un pique con tus amigos, amigas y vecinos. Se llama Back Of Your Hand y te reta a ver qué tan bien conoces la zona en la que vives o el lugar en el que has nacido.

La web está en inglés (pocas son las instrucciones en este idioma, de todos modos), aunque los mapas están en el idioma local. En el caso de España, no solo están en castellano sino también en los idiomas locales de las diferentes regiones, como catalán, asturiano o gallego.

Para comenzar a jugar puedes moverte por el mapa hasta el lugar que te interesa. Para que sea más fácil, puedes pulsar sobre el botón "Zoom out" y ahí ver los mapas con más distancia.

Luego, cuando ubiques tu zona (puedes moverte también pulsando el ratón sobre el mapa y moviéndolo), puedes acercarte bien con el "Zoom in" (el efecto para acercarse también se consigue si haces doble clic con tu ratón sobre el mapa). Lo que le falta es un buscador para que puedas escribir directamente la ciudad que buscas y te lleve más fácilmente.

Cómo es el reto

Cuando elijas la región donde quieres jugar, pulsas sobre ella. Haz solo un clic y así se creará un círculo que va a definir el área sobre el que vas a jugar. Cuando tengas el círculo rosa definido, pulsa, a la izquierda, sobre "Start".

Ahí comienzan a aparecer, en la columna izquierda, nombre de calles o de plazas. Y tienes que seleccionar un lugar del mapa donde crees que está, haciendo un clic sobre el callejero. Cuando lo hayas hecho, pulsa sobre "Confirm" y el programa dirá a qué distancia has quedado de la calle real. Según la distancia y la precisión, recibirás una puntuación.

En total tienes que adivinar cinco lugares y puedes conseguir hasta 500 puntos en cada partida. Con esa puntuación puedes luego competir con otras personas.