Flickr borró 5 millones de imágenes de archivos históricos con licencia copyleft, pero las restaurará tras la polémica desatada

La cuenta de Internet Archive Book Images, alojada en Flickr desde 2014, albergaba 5 millones de ilustraciones y carteles vintage, así como de portadas de libros antiguos. Y no sólo era un descomunal repositorio de conocimiento, sino un referente colaborativo para los usuarios (en muchos casos, artistas e historiadores), que creaban galerías de selecciones personales y agregaban comentarios y etiquetas, enriqueciendo los ya de por sí apasionantes contenidos de dominio público que alojaba.

Y hablamos en pasado porque, si intentaras acceder al perfil de la cuenta, te encontrarías con un error 410: todo el contenido ha desaparecido. Lo hizo hace 3 semanas, en realidad, aunque Internet no empezó a reaccionar hasta que, hace ahora seis días, un usuario de Twitter llamado Jonas Lönborg dio aviso de lo ocurrido con un hilo de Twitter.

La sorpresa saltó cuando, en un foro de Flickr, un miembro del personal del sitio web aclaró que la eliminación de la cuenta tuvo lugar por petición del propio Flickr a Internet Archive, basándose en tres razones:

Pero los usuarios no han entendido muy bien esa explicación. ¿Qué criterio es ése de rechazar una cuenta porque tenga imágenes escaneadas de libros y no fotos? ¿Van a borrar también las 319.588 fotos de la cuenta de la Biodiversity Heritage Library? ¿O las 1772 de la Biblioteca Nacional de España que tenéis a continuación?

Y si los usuarios preferían que las imágenes de la cuenta de Internet Archive no 'contaminaran' sus búsquedas, ¿no hubiera sido mejor agregar un botón o casilla a la búsqueda para incluir/excluir las imágenes marcadas como 'escaneos de libros'?

Pero, como decíamos, el hilo de Lönborg hizo que la gente empezara a reaccionar, y el propio CEO de Flickr, Don MacAskill, ha terminado reconociendo en un tuit que esa recomendación de eliminación de la cuenta había sido "un error", y si bien se reafirmó en que esas 5 millones de imágenes de libros estaban eclipsando otros resultados en las búsquedas de Flickr Commons, anunció una nueva solución…

…una vez que se restaure la cuenta (algo que aún no ha ocurrido, pero que parece que podrá realizarse íntegramente), será excluida de Commons, moviendo sus contenidos al dominio público (con el visto bueno de Internet Archive).

Recommending to IA that they delete it was a mistake. Our problem was that the 5M book images were drowning out the rest of the Commons members. So, we are restoring the account, moving it out of the Commons, and placing the book images under CC0, with IA’s permission and support