Giphy Arcade es una nueva plataforma gratuita de sencillos minijuegos web que puedes crear a tu gusto y compartir

Giphy es una de esas compañías Internet superespecializadas en cuanto a producto: lo suyo son los GIFs animados, como se observa en su propio nombre. Sin embargo, además de ser uno de los grandes proveedores de GIFs que puedes usar en Instagram, la compañía también experimenta con otras áreas relacionadas, como vídeos cortos o emojis que potencia con Giphy Keys.

Ampliando la familia, en ese sentido han lanzado Giphy Arcade, una pequeña sección de la web que alberga minijuegos a los que podemos juegar, pero también crear y compartir con nuestros contactos, para que jueguen a nuestras creaciones en el navegador. Basándose en toda la estética moderna de GIFs actuales, Giphy Arcade recuerda a las míticas web que hace años visitábamos para entretenernos con simples juegos flash en los que podíamos pasar horas.

Giphy Arcade te permite crear juegos muy sencillos

Giphy Arcade llega con una buena colección de juegos, entre los que encontramos, entro otros, clones de Flappy Bird y de otros juegos clásicos sobre evitar obstáculos o destruirlos, como vemos en Blast 'Em Up o Get 'Em All. Entretenerse con ellos es posible, pero en Giphy Arcade está todo enfocado a jugar con creaciones nuestras o compartidas por otros usuarios. Es lo que llaman Remix.

Giphy Arcade Remix nos da la posibilidad de tomar 10 plantillas de los mencionados clones de juegos, en su mayoría clásicos, y cambiar elementos básicos como el objeto que manejaremos, así como el obstáculo o la meta, dependiendo del juego. Tras elegir estos tres elementos, que podemos buscar en la galería de stickers de la propia Giphy, también podemos seleccionar el fondo en el que transcurrirá la acción. Por último, Giphy nos ofrece una lista de 21 canciones retro con las que dar más vida a nuestro juego.

Tras elegir la canción, estamos listos para jugar y compartir nuestra creación, a la que también podemos poner nombre. Giphy Arcade ya tiene una sección de juegos de creadores destacados en la que ya podemos encontrar, por ejemplo, contenido patrocinado Wendy's, la empresa de comida rápida. En sus juegos, por ejemplo, podemos jugar con nuggets que disparar a ladrillos. En general es entretenido y gracioso crear los distintos juegos, pero Giphy Arcade es una plataforma de juegos muy rápidos, que acaban en segundos.

