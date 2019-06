Google Earth lanza un Street View submarino por el Día Mundial de los Océanos

En honor del Día Mundial de los Océanos que se celebra anualmente cada 8 de junio, Google Earth ha presentado un Street View submarino dándole voz a Lorna Parry, cofundadora y ejecutiva de Underwater Earth, una organización sin fines de lucro que revela historias sobre el océano a través de la tecnología.

A través de las nuevas imágenes submarinas de Street View que podemos encontrar en Google Earth, en rincones de todo el planeta Tierra, esta iniciativa nos pretende mostrar la belleza del fondo marino y, también, dejarnos claro el impacto que pueden tener nuestras acciones en este ecosistema.

"He estado buceando durante décadas y he tenido la suerte de ver de cerca maravillas como la Gran Barrera de Coral de Australia. Pero no es necesario que te pongas un equipo de buceo para experimentar estas maravillas. En Underwater Earth, creamos vistas de 360 grados del ambiente submarino porque creemos que ver lo que está sucediendo bajo el océano crea comprensión y aprecio por su protección. No creamos estas imágenes porque queremos que la gente se desespere por el destino del océano, sino porque queremos que la gente se inspire para salvar la belleza que ve".