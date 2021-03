Las mejores webs contra el aburrimiento y para escapar de las redes sociales

Si quieres que el tiempo que "pierdes" en Internet no se vaya todo en redes sociales o leyendo noticias que terminan dejándote más ansioso de los que estabas antes de visitarlas, quizás es hora de probar otros rincones de la web.

Si quieres combatir un poco el aburrimiento y no sabes por donde empezar, nosotros te recomendamos un buen puñado de sitios web donde hacerlo. Sitios que no tienen que ver con 'me gusta' ni 'tendencias' ni la última mala noticias sobre cómo se acaba el mundo. Solo sitios para distraerse un rato y soltar algo de estrés en el proceso.

Internet Archive

En el archivo de Internet más grande que existe te consigues de todo para entretenerte. Archive.org no solo almacena cuanta web ha existido, sino que almacena libros, imágenes, películas gratis completas, documentales, cortos, tráilers, y hasta propaganda de la Segunda Guerra Mundial.

La sección del archivo de audio es otra joya, ahí hay desde simples sonidos, a audio libros, discos completos, música en vivo, y la enorme colección de grabaciones a 78 RPMs. Ni hablar de sus más de 4 millones de textos. Todo lo puedes ver ahí mismo o descargarlo.

Crunchyroll

Si te gusta el anime en Crunchyroll te consigues el catálogo de anime más grande de la web, con miles de series completas o en emisión subtituladas. Muchos creen que para ver anime en Crunchyroll hay que pagar siempre, pero ese es solo el caso para la transmisión de series tan pronto como salen en Japón, para ver los vídeos en alta definición, o para usar las apps.

Desde el navegador en el escritorio puedes ver de todo gratis con solo tener una cuenta, la única limitación es el máximo de calidad en 480p, pero los episodios se pueden ver completos, y los dibujos animados a esa calidad se ven más que bien.

Letterboxd

Si eres amante del cine quizás conozcas Letterboxd, es una de las mejores webs para leer o escribir reseñas de películas y obtener recomendaciones. Además puedes catalogar todas las cintas que has visto, o las que quieres ver y hacerles seguimiento, además de que puedes crear y descubrir todo tipo de listas.

Si vas a aprovechar para ver muchas películas durante la cuarentena, quizás también quieras unirte a esta comunidad y pasar horas leyendo sobre cine.

SNDTST

Este sitio lleva años de años en mi lista de favoritos. SNDTST es una genial librería de sonidos de videojuegos retro en la que puedes disfrutar de la música de clásicos de consolas como la Game Boy, Genesis, NES, SNES y más. Por ejemplo, te consigues todas las canciones de GoldenEye 007. Es un genial viaje sonoro en el tiempo para los amantes de los videojuegos.

eFilm

eFilm es un un servicio gratuito de préstamo de películas online que no tiene nada que envidiar al catálogo de Netflix. Nosotros lo probamos hace poco y podemos decir que es una excelente alternativa para ver grandes películas de forma gratuita.

El único requisito de uso es estar registrado en bibliotecas públicas de ciertas comunidades autónomas o localidades. Una vez decidas reproducir una película, tienes 72 horas para verla las veces que quieras.

Tabletopia

Si quieres jugar juegos de mesa online ya sea solo o con amigos, en Tabletopia te consigues una amplia variedad, y desde hace unos días hay un considerable pico de usuarios accediendo a la comunidad y buscando con quien jugar.

Puedes jugar cosas tan básicas como ludo, cartas o ajedrez, hasta juegos menos conocidos y más de aficionados de los juegos de mesa.

Leaning Synths

Si te gusta la música y especialmente los sintetizadores, en Learning Synths consigues una interesantísima y rara web en la que aprender sobre ellos. Es un sitio web interactivo que ofrece un sintetizador directamente en una pestaña del web.

Ese sintetizador es poderoso pero fácil de aprender a usar, y además la web te enseña a usarlo. Todo es gratuito, suena bastante genial, funciona perfectamente tanto desde el navegador de escritorio como desde el móvil, y lo mejor es que para aprender no importa si nunca antes has usado un sintetizador.

MyNoise

MyNoise es una web en la que te vas a conseguir un generador de ruido con decenas de sonidos de fondo para ayudarte a dormir relajarte. El sitio cuenta con lo que su creador llama una "colección personalizada de máquinas de ruido de fondo".

Los sonidos están divididos en secciones, para dormir, para calmarse, para trabajar, para el que quiere ruido blanco, para el que quiere música relajante, etc. Hay más de 150 generadores con todo tipo de sonidos que puedes ajustar a gusto.

Warp Door

Si te gustan los videojuegos independientes y además raritos, en Warp Door te vas a entretener por muchas horas. Es una pequeña web dedicada a recomendar juegos sumamente extraños y poco conocidos que puedes jugar gratis.

En la mayoría de los casos vas a terminar en itch.io (otra web donde puedes entretenerte), una plataforma donde se alojan muchos juegos indies para Windows, Mac o Linux, donde hay muchos proyectos geniales y gratuitos.

La Wikipedia Simple

La Wikipedia no necesita presentación de nadie, sin embargo, puede que la Wikipedia Simple sí. Esta es una versión de la popular enciclopedia de la web que se creo con el objetivo de ser igual de completa pero con un lenguaje más simple.

Es poco conocida en los países de habla hispana porque está solo en inglés, pero la cuestión es que muchos la usan precisamente para aprender inglés. Échale un vistazo y es posible que no solo te entretengas un rato, sino que aprendas algo nuevo.