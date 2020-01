Probamos eFilm, un servicio gratuito de préstamo de películas online que no tiene nada que envidiar al catálogo de Netflix

En pleno 2020, estamos acostumbrados a que si queremos acceder a un buen catálogo de películas hay que pagar bastante dinero al año, aunque en ese sentido el streaming haya democratizado mucho el acceso. Rara vez encontramos plataformas gratuitas y alternativas que permitan ver grandes películas de forma gratuita, pero de vez en cuando se obra el milagro. eFilm, es ese milagro.

Se trata de un servicio gratuito de "préstamo" de películas, series, documentales, conciertos lanzado en 2018 cuyo único requisito de uso es estar registrado en bibliotecas públicas de ciertas comunidades autónomas o localidades. Una vez cuentes con acceso, puedes acceder a un inmenso catálogo que te permitirá ver un número determinado de veces al mes las películas que elijas ver. Ese número de películas que puedes ver variará según su categoría, que eFilm cataloga con colores.

Una vez decidas reproducir una película, tienes 72 horas para verla las veces que quieras, es decir, ilimitadas. Pero verla, como decía, hará que en tu contador de películas disponibles se reste una visualización durante ese mes. El contador se reiniciar el primer día del mes a las 00.00. Veamos qué ofrece este servicio desconocido para muchas personas

¿Cómo usar eFilm?

Acceder a eFilm es tan sencillo como hacerlo a la web dedicada de cada Red de Bibliotecas que soporten el servicio, dato que detallamos al final del artículo. Una vez entremos en la web, para iniciar sesión bastará con introducir los datos con que estamos registrados en la biblioteca, que por defecto son el DNI y la fecha de nacimiento como contraseña.

Al iniciar sesión, en nuestro caso en la web de eFilm Murcia, nos encontraremos con una web que por diseño y aspecto está muy lejos de cualquier plataforma grande de streaming. Eso es algo que hay que tener claro con este servicio: puede sustituir a las grandes plataformas, pero la experiencia para encontrar películas, movernos entre menús y de reproducir (en cuanto a calidad) dista mucho de lo que podemos esperar de un servicio de pago. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos ante un producto totalmente gratuito, y que por catálogo, dependiendo de los gustos de cada uno, sí puede llegar a competir.

La búsqueda siempre requiere de abrir un incómodo cuadro de texto extra.

Podemos elegir ver una de las películas que la página de inicio sugiere, como en nuestro en Murcia caso han sido 'Dolor y gloria', 'Érase una vez en... Hollywood' o 'Midsommar'. Que estén estos títulos sorprende porque son "estrenos", pero lo realmente interesante, desde mi punto de vista, llega al utilizar el buscador. Existen listas "curadas", pero la selección de títulos en ellas es mucho peor de lo que el catálogo ofrece.

El coste de servir las películas y series es sufragado por cada biblioteca

Al utilizar el buscador, la experiencia tampoco es buena del todo, y el orden de aparición de títulos no atiende a criterios de calidad o popularidad. Al pulsar sobre el cuadro de texto y comenzar a escribir, se abre un incómodo cuadro que sí es donde podremos buscar. Para encontrar lo que realmente quería, he utilizado la búsqueda avanzada, que permite filtrar por años, director, calidad, etc. Y ahí es donde aparecen las sorpresas del catálogo. Pero antes de repasarlo, veamos cuántas contenidos de cada tipo podemos ver cada mes por cuenta.

Azul (5 al mes) : Documentales culturales, artísticos, educativos, científicos y de entretenimiento. Series, animación infantíl, cine y conciertos.

: Documentales culturales, artísticos, educativos, científicos y de entretenimiento. Series, animación infantíl, cine y conciertos. Naranja (3 al mes) : Cine nacional e internacional, documentales, conciertos y cortos de los directores y estudios más reconocidos

: Cine nacional e internacional, documentales, conciertos y cortos de los directores y estudios más reconocidos Negro (ilimitado) : Conciertos, cortos, cine clásico y documentales.

: Conciertos, cortos, cine clásico y documentales. Verde (2 al mes) : Cine y documentales de grandes productoras internacionales.

: Cine y documentales de grandes productoras internacionales. Rojo (2 al mes): Últimos estrenos.

El catálogo es la auténtica joya (si coincide con tus gustos), pero depende de cada comunidad

El catálogo de eFilm (Murcia, pues depende de cada comunidad, según leemos en Verne) es, para mí, lo mejor del servicio, considerando su gratuitad. Aunque nos pararemos en este punto, hagamos el ejercicio de ver cuántas películas del TOP 25 de IMDB están en el servicio. Al repasar una por una, porque aunque eFilm ofrece notas de IMDB pero no categoriza, vemos que hay 11 de 25, lo que no está nada mal. Del TOP 11 también hay muchas, lo que pasa es que la búsqueda es muy lenta y no es algo cómodo de realizar.

Veamos, de forma más gráfica, qué catálogo tiene eFilm de algunos de los mejores directores de siempre:

Martin Scorsese

Quentin Tarantino

Woody Allen

Francis Ford Coppola

Steven Spielberg

Fuera de estos colosos, la selección de cine clásico, gracias a que hay muchísimos títulos disponibles de Filmin, es enorme. Hemos podido hablar con José Antonio De Luna, cofundador de Filmin, que nos ha contado detalles interesantes de qué es eFilm:

"El usuario registrado de una biblioteca puede visionar en FILMIN un número limitado de títulos al mes (establecido por cada biblioteca), cuyo coste sufraga la biblioteca. En cuanto al catálogo, hay que decir que una parte importante del catálogo de FILMIN está incluida en la selección de EFILM pero no está disponible todo el catálogo. Es muy importante dejar claro que en ningún caso están incluidos los últimos estrenos, que están sujetos a restricciones contractuales. Se trata de una iniciativa que, a nuestro entender, facilita el acceso legal a los contenidos, sin limitaciones de renta, es decir, cualquier persona en nuestro país, que sea usuario de una biblioteca pública, puede ver contenidos, de forma legal, a través de una plataforma de VOD como FILMIN y sin que le cueste nada (no es gratis, porque lo paga la biblioteca). Creemos que es una buena forma de luchar contra la piratería (nadie puede decir que consume pirata porque no tiene dinero) y de facilitar el acceso a la cultura".

Tampoco está nada mal la selección de catálogo que podemos encontrar que franquicias de Marvel o Pixar, aunque el gran problema es que el buscador no encuentra todo lo que tiene en catálogo al buscar por términos como 'Marvel' o 'Pixar', a diferencia de Netflix.

Lo mejor del catálogo que hemos podido ver es que bebe del de Filmin, que tienen una cantidad y calidad altísima

La calidad y cantidad que encontramos en películas no la encontramos en series, eso sí, pues la mayoría de títulos que vemos son de series de RTVE, como 'Amar en tiempos revueltos', 'El Quijote', 'Águila Roja', o 'Isabel'.

La experiencia de reproducción de eFilm

Pese a estar marcada como "SD", la calidad es bastante aceptable.

Si tal y como hemos visto a nivel de interfaz, la experiencia no es la mejor del mundo, de la de reproducción tampoco cabía esperar una excelencia que muchas veces no tienen ni servicios de pago). Y no, eFilm no destaca ni en calidad de imagen ni en el resto de apartados. Muchas de las películas se encuentran en definición estándar, aunque debo decir que no es mala para no ser alta definición, y es que recomiendan 3 Mbps para reproducirlas. Para la reproducción de la selección que hay en HD, que no es enorme, piden contar con una conexión de 10 Mbps.

La mayoría de títulos están en definición estándar, pero la calidad es más que decente teniéndolo en cuenta

En la página dedicada a cada película, podremos ver la calidad y en qué medios se pueden reproducir. La opción de enviar a Chromecast desde el navegador está disponible con Chrome o navegadores Chromium, y también se soporta Firefox en la reproducción. Safari no corre esa suerte. Incluso en los soportados, choca que hay botones que tardan en reaccionar. Todo en general es lento y algo errático.

Así podemos ver los títulos de cada categoría que podemos ver por mes.

Una vez busquemos la película que queremos reproducir, y pulsamos en un botón con ese mismo nombre, la plataforma nos pide permiso para hacer el "préstamo", y nos pregunta en qué idioma queremos ver el título.En muchos casos hemos encontrado inglés y español con subtítulos en español, pero curiosamente, en 'Érase una vez en... Hollywood', solamente está disponible el español o el ucraniano.

Al comenzar la reproducción, la calidad no es buena, pero va mejorando conforme detecta que nuestra conexión es buena para reproducir a más resolución y bitrate. Desde el panel de reproducción es desde donde enviamos a Chromecast, y en mi caso he podido enviar sin problemas a un Mi Box S de Xiaomi, con una reproducción fluida.

Lo que se echa de menos es poder elegir idioma y subtítulos una vez ha comenzado la reproducción, pero no es tan grave en el sentido en que siempre se nos pregunta antes de comenzar.

Dónde está disponible eFilm

La gran pega de eFilm es su disponibilidad, pues de momento solamente está disponible en Asturias, País Vasco, Madrid, Murcia (donde lo estamos usando), Canarias, Cataluña y Navarra. Junto a estas comunidades, eFilm también puede disfrutarse en Torellodones, Vigo y Guadalajara.

Esperemos que, con el tiempo, eFilm llegue a nuevas comunidades y localidades. Por el momento, quizá sea posible el registro en alguna Red de bibliotecas autonómica aunque no residamos en ella, pero desde Genebeta no podemos confirmarlo, porque no lo hemos probado.

Vía | Cinemanía