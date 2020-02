Las mejores webs gratuitas para detectar plagios en textos

La Real Academia de la Lengua define el plagio como la acción de "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias". En el día a día, son los profesionales de la educación reglada los que más frecuentemente deben lidiar con esta clase de estratagemas.

Aunque existen potentes herramientas de pago que permiten detectar plagios comparándolos con bases de datos con miles de documentos no disponibles en abierto en Internet, no es el tipo de software que pueda permitirse usualmente, por su coste, el educador medio.

Y menos aún, un usuario cualquiera que tan sólo necesite de dicha funcionalidad de manera puntual. Para ellos, hemos recopilado algunas de las principales herramientas online gratuitas dedicadas a la detección de plagios.

Quetext

Empecemos por una herramienta sencilla: Quetext. De interfaz más limpia que la mayoría de sus rivales, ofrece poca o ninguna opción al usuario (sólo podemos copiar y pegar el texto a analizar) y pulsar en 'Check plagiarism'.

Eso sí: por lo que hemos podido comprobar, es rápida y precisa, y nos ofrece un listado de URLs con coincidencias acompañadas del porcentaje de texto plagiado.

El único 'extra' que nos ofrece es un asistente para citar la fuente original con el formato adecuado, por si estuviéramos verificando alguna cita no atribuida de un trabajo académico.

Dupli Checker

Dupli Checker es una herramienta gratuita que no requiere ni siquiera de registro por parte del usuario. A poco que exploremos, descubriremos que dicha web alberga multitud de herramientas de posicionamiento web y de análisis de textos, pero su funcionalidad principal y la primera que encontraremos al abrir la web, es la de la detección de plagios.

Dupli Checker recurrirá a Google y Bing para buscar textos que coincidan con el introducido y presentarte los enlaces y los correspondientes porcentajes de coincidencia.

Parcialmente traducido al español, una vez encontradas las posibles fuentes del texto nos ofrecerá varias opciones, entre ellas 'Compare text' (abriendo la web original dentro de un frame, con el texto afectado resaltado en color) y 'Make it Unique' (una función dedicada más bien a los plagiadores que buscan curarse en salud e intentar que el porcentaje de texto detectado como plagio sea el menor posible).

Plagiarisma

Plagiarisma es otra de las herramientas gratuitas habitualmente utilizadas para comprobaciones puntuales. En principio proporciona un límite de 2.000 caracteres por análisis y sólo busca coincidencias usando la tecnología de Bing, pero si nos registramos en la web (de manera gratuita) desaparece la limitación de caracteres y las posibilidades de su buscador se amplían gracias al uso de la tecnología de Google (busca también en Google Scholar y Google Books).

Como la anterior, ofrece las opciones de copias y pegar texto, de introducir una URL o de subir el archivo que contenga el texto a analizar (en 12 formatos distintos). Además, cuenta con aplicaciones para móviles Android y para ordenadores Windows, además de una versión como complemento para el gestor de e-learning Moodle, lo que facilita la vida a los docentes.

Copyleaks

La web de Copyleaks promete al usuario "detectar plagios, contenidos parafraseados y similitudes entre textos usando algoritmos de inteligencia artificial en más de 100 idiomas".

Aunque no es gratuita, sí ofrece gratuitamente un plan algo limitado que restringe el número de palabras y páginas analizables, además de no permitir acceder a varias de sus funciones extra (integración con Moodle y software ofimático, descarga de informes, etc).

Su herramienta de 'escaneo de textos' es más completa que la mayoría de sus rivales gratuitos: permite buscar tanto en Internet como en las bases de datos propias de Copyleaks (o en ambas), y excluir elementos como citas explícitas, titulares y tablas de contenidos de la comprobación de texto.

PlagScan

PlagScan es una herramienta de pago que, sin embargo, ofrece una prueba gratuita que puede ser más que suficiente para una comprobación rápida. Como otras webs, ofrece una recopilación de resultados coincidentes en páginas de Internet, habiendo sido de las más exhaustivas de las herramientas comprobadas.

A cambio de un registro gratuito, también nos da la opción de generar un informe sobre cada búsqueda. Sin embargo, al menos en la versión de prueba, hemos detectado una discrepancia notable entre los resultados de la web y los del informe generado.

Imagen | Maik Meid