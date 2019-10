sinAzucar.org y los plagios de sus contenidos sin permiso son el mejor ejemplo de uno de los grandes problemas de Internet

sinAzucar.org es un proyecto con web y perfiles en redes sociales muy conocido por cómo muestra de forma muy gráfica la cantidad de azúcar que llevan productos que consumimos en el día a día. A día de hoy, es relativamente fácil comprobar esto por uno mismo mirando la etiqueta del producto, pero sigue siendo algo complejo saber la cantidad real de azúcar que estamos ingiriendo. Es por ello que Antonio Rodríguez Estrada, la persona detrás del proyecto, decidió mostrarlo con terrones de azúcar al lado de cada alimento que estuviera repasando.

El resultado son fotos con una estética muy cuidada, pensadas para ser muy compartidas y que el proyecto gane alcance. El problema de esto, en el Internet actual, es que las fotos que se comparten en grandes cantidades o que simplemente están muy bien hechas corren siempre riesgo de ser plagiadas, modificadas o utilizadas sin dar crédito alguno a los autores. El proyecto sinAzucar.org ha sufrido esta circunstancia en varias ocasiones, y no solo con cuentas de particulares, sino de grandes medios, como ahora veremos.

Uso y modifico tus fotos sin permiso y luego te pido perdón porque fue "por error"

Hace un par de días, desde la cuenta @SinAzucarOrg, el perfil de Twitter de sinAzucar.org, el proyecto denunciaba que el periódico El Mundo había llevado a su portada una foto suya modificada y que eliminaba totalmente el logotipo del proyecto. Todo ello, sin haber pedido permiso. Es por ello que, simbólicamente, desde el tuit, sinAzucar.org les demandaba 4.598,36 euros por hacer uso de su propiedad intelectual, y no con ánimo de lucro, sino buscando que el importe se donara a cualquier asociación contra la obesidad infantil. La cifra puede parecer desproporcionada, pero cada autor puede elegir solicitar el valor que crea oportuno que alcanza la obra que se va a reproducir.

Enviadme el certificado. Gracias. pic.twitter.com/xVYpuQdSiL — sinAzucar.org (@SinAzucarOrg) October 16, 2019

La primera reacción de El Mundo y Expansión, que pertenecen al mismo grupo y por ello aparecía su nombre en la foto, fue cambiar la imagen que se denunciaba, pero nada más, no hubo contacto alguno con sinAzucar.org. Ayer desde Genbeta pudimos hablar con Antonio Rodríguez Estrada, que nos contó que El Mundo no se había puesto en contacto con él. Ayer por la tarde finalmente si lo hicieron, tanto El Mundo como Expansión.

Al tratarse de una obra propia, sinAzucar.org puede pedir lo que crea oportuno por su reproducciónm que no tiene licencia ilimitada de uso o modificación

El mensaje final que le remitió El Mundo es que se trató de un error humano producido por recortar una vieja foto de sinAzucar.org subida a una galería en el periódico. Según el periódico, el recorte se hizo sin mala intención para que la imagen encajara en la foto de la publicación que podemos ver en el tuit original. En este sentido, nos decían desde sinAzucar.org, "como artistas que somos, nos duele que no se respete la integridad de la obra. Pedimos que se respete no solo el logotipo, que no se cambien colores, etc. Si quieren hacer algún cambio, que al menos nos consulten".

LaSexta

No ha sido la única ocasión en que desde sinAzucar.org han sufrido algo así. A finales del mes pasado ocurrió esto en un programa de LaSexta:

Además de disculparse por teléfono, han publicado el siguiente tuit con la mención expresa a la iniciativa.



Agradecemos la rectificación. https://t.co/P1BjXucGF8 — sinAzucar.org (@SinAzucarOrg) September 30, 2019

Como podemos ver, de nuevo utilizaron las imágenes sin pedir permiso, sin mencionar el proyecto y eliminando además el logotipo. Desde laSexta pidieron perdón afirmando que se trataba de un error de edición (para que las fotos no fuesen cuadradas), y como forma de visibilizar el proyecto, pidieron perdón y le dedicaron un tuit desde la cuenta oficial, junto a una publicación en la web con imágenes del proyecto sin editar.

Canal Sur y Antena 3

El año pasado, por último, ocurrió algo similar tanto en Antena 3 como en Canal Sur. Ambas cadenas de televisión, de gran escala, utilizaron en sus respectivos telediarios fotos de sinAzucar.org sin dar crédito, pedir permiso y ocultando el logotipo.

cc @canalsur pic.twitter.com/DbnMyVMB3n — sinAzucar.org (@SinAzucarOrg) September 19, 2018

En este caso, sinAzucar.org demandó a Canal Sur 93.805,27 euros más IVA. La televisión andaluza pidió perdón afirmando que se trataba de un error, y en el caso de Antena 3 cambiaron las fotos para incluirlas con logotipo en otra edición del telediario. En conclusión, lo que vemos es que siempre es "por error", algo grave cuando a todos nos gusta que nos acrediten cuando creamos contenidos o escribimos artículos. Es algo básico.

Cómo utilizar correctamente los contenidos de sinAzucar.org

Cuando hablamos con Antonio, nos comentó que el objetivo es que el proyecto se conozca más allá de sus canales oficiales, porque al final, sin ánimo de lucro, lo que se persigue es mejorar la educación alimentaria de las personas. Por ello, insistió en que desde sinAzucar.org están a favor de que sus fotos sean utilizadas con este fin en cualquier tipo de medio, pero con unas condiciones básicas que cualquiera puede entender.

En sinAzucar.org existe un apartado dedicado a sus materiales para descargar en el que se publicar todas las fotos en alta resolución. En dicha web se indica claramente cómo emplearlas. "Se puede hacer uso de las fotos siempre que no se alteren. Contactad previamente para uso comercial".

Es decir, está muy claro que pese a no contar con licencias Creative Commons, su autor autoriza a que se utilicen sin uso comercial, sin alteraciones como eliminar el logotipo. Extraña que siendo tan pocas restrictivas sus condiciones, los medios no las respeten a priori, aunque luego rectifiquen. En el apartado de "Acerca de" de la web también leemos:

"El objetivo es llegar al máximo número de personas mediante las redes sociales, así que puedes compartir las fotos en facebook, twitter, instagram, tu blog personal, artículo de prensa, ¡donde quieras! Lo único que pido a cambio es que respetes el formato, sin alterar la foto, ni quitar el logotipo. Y si incluyes un enlace a nuestra web o a cualquiera de las redes sociales de sinAzucar.org estarás ayudando a difundir el proyecto. Para hacer un uso comercial, institucional o empresarial de las fotos, envíame previamente un correo para que te autorice por escrito."

El problema es incluso más grave en redes sociales

Utilizar contenidos sin dar ningún tipo de crédito (menciones nativas, menciones al nombre, enlaces, etc) es una de las malas prácticas que las redes sociales han hecho masivas, aunque la culpa siempre sea nuestra, de los usuarios, no de los medios que utilizamos.

Así, podemos verlo cada día en Facebook, Twitter o Instagram. Plagiando triunfó Cabronazi, lo que le valió incluso para hacer anuncios con Cuétara, y perfiles como el suyo ha habido muchos, de cualquier temática: vídeos de la extinta Vine, memes, etc. Otro clásico es ir a Reddit, ver un contenido que puede viralizarse, y compartirlo en cualquier red social no dando el enlace o el nombre del autor siquiera en aquella comunidad, sino con solamente una frase ingeniosa que llame la atención, dando a entender que la creación de dicho contenido es mía, del usuario que está publicándolo en Twitter. La red social de Jack Dorsey ha hecho esfuerzos por que citar sea fácil y se muestre bien todo, pero no lo ha conseguido

There should be a law that enforces this to be the new shipment method pic.twitter.com/RqdhovpnIE — ˗ˏˋ brando ˎˊ˗ (@imlowkeycool) October 16, 2019

De forma muy reciente lo estamos viendo en Tiktok, cuyos vídeos triunfan en Twitter sin que se cite a los autores. Sin embargo, en aquella red social han hecho algo muy ingenioso, que es que los vídeos tengan siempre una marca de agua con el nombre del usuario que ha creado el vídeo. Así, si se comparte en Twitter sin mencionar, como en el caso que vemos, al menos podemos saber a qué usuario seguir en Tiktok. Además, al final de los vídeos también se pone una foto del avatar y nombre, aunque en este caso se ha cortado.

Otros casos trascienden incluso a los límites de la red social, como en el caso que denunciaba @Carygooper a principios de año:

Pues veréis, amigos, os voy a contar una historia: me he topado con esta entrevista a un tal Pedro Letai sobre su libro de aforismos y me he quedado pensando "joder ¿de qué me suena esa frase?".

Ah, ya sé, la escribí yo con 23 años xDDD (sigue). pic.twitter.com/4BFQcLLt2P — Cary Gooper (@Carygooper) January 16, 2019

Estos días, con los disturbios en Cataluña también es común ver muchas fotos de las manifestaciones sin citar a los fotográfos o a las personas de a pie que las han hecho y luego compartido en redes. En general, no se trata tanto de una cuestión de derechos de autor, que es algo que pocas personas exigen en redes sociales, sino simplemente, utilizar las herramientas que cada plataforma aporta para citar nativamente o dar crédito de la forma que más visibilice y permita acceder al autor original de una obra. Más que leyes, sentido común, salvo que se especifique lo contrario.