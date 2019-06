Todo sobre TikTok, uno de los grandes fenómenos culturales de los últimos años

Es una de las aplicaciones más descargadas en el mundo, cuenta con más de 500 millones de usuarios activos, y ha logrado convertirse en toda una referencia para el público más joven. TikTok es uno de los fenómenos sociales más recientes, siendo el heredero natural de Musical.ly. Siendo una propuesta radicalmente distinta a lo que encontramos en el resto de redes sociales, TikTok ha logrado hacerse un hueco entre los jóves e incluso entre los grandes medios de comunicación.

Ante esta situación, procede ahondar sobre qué ofrece realmente esta red social, para lo cual nos hemos sumergido en ella durante varios días. Sus números, tipo de usuario, posibilidades que abre y en definitiva, todo lo que es necesario para conocer TikTok a fondo vamos a verlo a fondo en este artículo.

Qué es TikTok y cómo surge

TikTok es una red social que permite a los usuarios subir vídeos y compartirlos (más adelante veremos el tipo de contenido más a fondo). Nace a manos de Bytedance Tecnhnology, empresa china que decide comprar Musical.ly en agosto de 2018, con el fin de fusionar su audiencia, más occidental, con la de TikTok, que estaba centrada en oriente. Los usuarios de Musical.ly fueron informados sobre la migración de una aplicación a otra, permitiendo que siguieran disfrutando de sus cuentas en TikTok.

Combinar Musical.ly y TikTok es la mejor forma de compartir las dos experiencias para crear una comunidad donde todo el mundo puede ser un creador de contenido. Alex Zhu, co-fundador de Musical.ly y Vicepresidente de TikTok

El resultado de este cóctel fue contar con más de 1.000 millones de instalaciones y 500 millones de usuarios activos, cifras superiores a las de redes sociales como Twitter o los usuarios activos con los que cuentan páginas web como Reddit. A día de hoy, se mantiene de forma mensual en el top de las aplicaciones gratuitas más instaladas (tanto en Android como en iOS, a mes de junio de 2019, se mantiene entre el 11 y el 12).

Entramos en TikTok, y esto es lo que nos encontramos

Uno de los motivos por los que TikTok es una red social con tanta personalidad, es que su contenido es particular, y no lo solemos encontrar en Instagram, Facebook, Twitter ni otro tipo de red social. La música, el baile y el humor al antiguo estilo de Vine son algunos de los elementos que nos encontraremos navegando por el feed de esta red social. Antes de seguir hablando de lo que hay dentro de TikTok, vayamos por partes: cómo se entra a esta red social. Al contrario que Facebook, Twitter o Instagram, no podemos entrar a TikTok mediante el navegador de nuestro PC, es necesaria la aplicación, descargable desde iOS y Android.

La aplicación

En el caso de iOS, la aplicación pesa 302,2 MB y es compatible desde la versión 9.0 de iOS. En la tienda de Apple, es la séptima aplicación en la categoría de fotografía y vídeo. En Android, la aplicación tiene un peso de 84 MB, y está disponible de Android 4.1 en adelante. Aquí, se incluye dentro de la categoría social, donde es la tercera aplicación más instalada. En ambos sistemas, el desarrollador es Musical.ly Inc.

TikTok no te deja excusa para no registrarte. Tu cuenta de Google, Twitter, Gmail, correo electrónico, teléfono… Todo vale para que tengas un perfil en unos pocos segundos

Una vez instalamos la aplicación, encontramos varias formas de loguearnos. Podemos hacerlo mediante nuestra cuenta de correo, con un número de teléfono, o a través de nuestras cuentas de Google, Twitter o Facebook. Creada nuestra cuenta, tendremos acceso a la clásica página de perfil, donde aparecerá el total se usuarios a los que seguimos, nuestros seguidores, y el número de corazones (el equivalente a los likes) que hemos recibido. Vistas las opciones de perfil, que no tienen mucha más ciencia, pasamos al plato principal, la creación de contenido.

El feed de TikTok nos muestra las vistas previas con imágenes y GIFs

La interfaz de TikTok es bastante distinta a redes como Instagram, y se basa principalmente en el contenido musical. Cuenta con cinco botones: Inicio, buscar, subir contenido, notificaciones y perfil. El botón de inicio nos muestra el feed, y el resto hacen lo que su nombre indica. Basta con darle al botón central de la app (marcado con un símbolo "+") y con colores negro, azul y rosa, para empezar a crear contenida. Al acceder a la interfaz se abre nuestra cámara, aunque podemos subir fotografías (tiene que se más de una) y vídeos desde la galería.

Si optamos por subir fotografías desde la galería, se subirán como un pase de diapositivas con música de fondo, y podremos modificar su posición (vertical u horizontal), cambiar la canción, y añadir varios tipos de filtros. Si queremos subir un vídeo desde dicha galería del teléfono, podremos cambiar su velocidad (0,3x, 0,5x, 1x, 2x y 3x), añadir efectos, texto, filtros, stickers, música… No obstante, el fuerte de la app es la creación de contenido desde la cámara. En concreto, nos brinda las siguientes opciones.

Añadir un sonido (canciones): tiene un buscador incluido que incluye una biblioteca con miles de canciones. Del mismo modo, tenemos destacados los 40 temas del momento, así como distintas categorías de exítos. Podemos guardar lo que queramos en favoritos.

Girar (cambiar entre la cámara trasera y delantera)

Velocidad (0,3x, 0,5x, 1x, 2x y 3x)

Belleza

Filtros

Temporizador

Botón de efectos: dentro del mismo encontramos nuestros favoritos, las tendencias del momento, nuevos filtros y varias categorías (3D, Animalitos, Orgullo LGBT, 3D...)

Botón para grabar

Botón para subir contenido desde la galería

Lo primero que nos abruma es el número de filtros y efectos. Si pensábamos que Instagram ya estaba suficientemente cargada, TikTok juega en otra liga, hay absolutamente de todo. Tanto es así, que incluso incluye sus propios "animojis", que mediante la cámara del teléfono nos permiten cambiar nuestra cara por la de un retrato en 3D. Del mismo modo, cuenta con la función estrella que hizo tan famosa a Musical.ly, la ralentización de la música.

La principal ventaja de TikTok es que nos hace huir de aplicaciones externas. No necesitamos editores para añadir música o modificar los vídeos, no nos van a faltar filtros. Lo tenemos prácticamente todo a mano desde el propio editor. ¿La función estrella? La ralentización de la música

Esta opción nos permite grabarnos cantando la canción a una velocidad inferior a la original, para luego reproducir el vídeo con la velocidad original de la canción. ¿El resultado? Un vídeo en el que aparecemos cantando en cámara rápida, a pesar de que la canción tiene su velocidad normal.

En cuanto a Inicio, la sección donde podemos encontrar el contenido (el equivalente al feed en Instagram), los vídeos se reproducen automáticamente, y navegamos entre ellos de forma vertical. En el lateral veremos el perfil del usuario que ha subido el vídeo, el botón de corazones (likes), listado de comentarios, botón de compartir (como curiosidad, podemos guardar los vídeos como GIFs o Live Photos) y el acceso directo a la canción que está sonando, para encontrar otros "TikToks" relacionados.

El apartado de buscar o descubrir queda reservado para lo que su propio nombre indica, y encontramos principalmente los hashtag más populares (algunos de ellos con más de 100 millones de usuarios), para que encontremos el contenido que está en tendencia.

El contenido

Como anticipábamos el principal reclamo de TikTok para el público joven es su contenido: humor y música. Aunque no sigamos a nadie, tras instalar la aplicación nos mostrará en Inicio varios perfiles en la sección Para ti. La inmensa mayoría del contenido es calcado, jóvenes subiendo vídeos cortos cantando canciones y algún que otro vídeo humorístico, protagonizados, principalmente, por mujeres. Estos vídeos cuentan con una estética propia, todo es "muy TikTok" (para bien y para mal).

En TikTok no importa tu día a día. Aquí prima la creatividad del contenido, y lograr retener al usuario durante lo que dure el vídeo

Aquí no hay stories, no hay usuarios intentando mostrar su día a día en búsqueda del feed perfecto y las stories más envidiables. En TikTok simplemente encontramos usuarios compartiendo contenido entretenido y creativo, del que intenta retener al usuario durante los segundos que dura el vídeo (hasta un máximo de un minuto).

Del mismo modo, al igual que Facebook o Instagram no dejan de ser sitios donde subimos contenido para que lo vea, generalmente, nuestros conocidos o seguidores, en TikTok se promueven challenges que permiten a usuarios medios (no influencers) obtener miles de likes de forma relativamente sencilla. Esto, convierte en TikTok más en una comunidad que en una red social per se. Habitualmente, con las redes sociales creamos nuestros propios círculos, y creamos contenido para compartirlo con el mismo. En TikTok "todo es de todos", y lo único que importa es subir vídeos que entretengan a todo el mundo.

Perfiles más destacados en TikTok

Si ponemos el punto de mira en España, encontramos bastantes perfiles destacados. Twin Melody es un buen ejemplo, dos gemelas vascas que acumulan más de 7,8 millones de seguidores, y que han logrado recopilar más de 123,7 millones de corazones. Lauralp21 es otra de las españolas afortunada con la insignia de creador popular, y cuenta con casi 3 millones de seguidores y 150,8 millones de corazones.

Del mismo modo, algunos de los YouTubers más conocidos del momento como Hamza Zaidi también tienen presencia en TikTok, aunque su número de seguidores es notablemente inferior que el de los más jóvenes que priman el contenido musical al contenido más "humor de YouTuber".

Vídeos cantando y vídeos con toques de humor. El contenido en TikTok es bastante similar entre sí, aunque logra "enganchar" a millones de adolescentes a diario

En el ámbito internacional los números se disparan, y encontramos a verdaderas celebridades. Loren Gray, a sus 17 años, cuenta con más de 31,1 millones de seguidores, y 2.000 millones de corazones. ¿Su contenido? Mucho vídeo cantando, y el humor como principal protagonista en cada uno de ellos. Baby Ariel es otra de las influencers de la "oleada TikTok", con musical y humorístico que ha logrado hacer que los usuarios le den al botón de corazón más de 1.600 millones de veces.

Para que te hagas una idea del alcance que tienen estas celebridades (bastante jóvenes y, en muchos casos, menores de edad), son cifras similares (superiores en varios casos) a las del perfil de Lady Gaga, Bruno Mars o Bad Bunny. Los adolescentes en TikTok están alcanzando más popularidad que las estrellas de la música.

Más allá de adolescentes bailando y haciendo humor

En resumidas cuentas, TikTok es una red social que ha logrado crear una comunidad sólida, en la que los jóvenes y la creatividad son principales protagonistas. No obstante, más allá de esto, encontramos a grandes medios como The Washington Post, NBC News y Dallas Morning News utilizando esta plataforma, algo que cobra sentido, teniendo en cuenta que el 60% de los usuarios de la app son de los Estados Unidos. Los medios americanos están utilizando TikTok para compartir noticias a través de la aplicación, un método distinto para acercarse más a sus lectores/espectadores, a través de una red social en auge como esta.

Queda pues plantearse si TikTok sigue ampliando su número de usuarios en el futuro, teniendo en cuenta que, actualmente, no tiene rival en el sentido de que ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter pretenden (de momento) apostar por este tipo de formato y contenidos. Una vez arriba, lo difícil es mantenerse, pero TikTok tiene bastantes papeletas para seguir ganando usuarios a lo largo del mundo.