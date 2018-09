Las licencias Creative Commons, explicadas para dummies

A pesar de la nueva y polémica directiva europea sobre copyright, no todo el contenido que se puede encontrar en la red está protegido. Algunas personas gustan de liberar su trabajo para que el resto de usuarios puedan usarlo bajo algunas condiciones. Estas condiciones son, precisamente, las que recogen las licencias Creative Commons.

Estas licencias, ampliamente utilizadas en la red en sitios como Flickr y bancos de imágenes, sirven para garantizar al creador (o licenciatario) una serie de derechos sobre sus productos, a la par que permiten compartir y utilizar el contenido de forma completamente gratuita. En total hay seis tipos, y cada uno de ellos impone una serie de condiciones distintas.

Entendiendo las condiciones y los tipos de licencia

Creative Commons contempla cuatro limitaciones que pueden combinarse entre sí para hacer licencias más o menos restrictivas. Puedes ver sus símbolos en la imagen superior y estas son:

Atribución (BY): para usar una obra en cualquier tipo de medio es imprescindible citar al autor de forma explícita. CompartirIgual (SA): se puede usar una obra para crear otra, siempre y cuando esta se publique con la misma licencia que la obra original. NoDerivadas (ND): puedes usar una obra para cualquier cosa, siempre y cuando no la modifiques. Un ejemplo sería coger una foto de un cielo y editarla para añadir un avión pasando por encima, o modificar la velocidad de un clip de audio. NoComercial (NC): puedes usar usar una obra para generar otra obra, siempre y cuando no vayas a ganar dinero con ella. Es muy común en las fotos de Flickr.

Esta serie de condiciones generan un total de seis licencias diferentes. Todas ellas tienen en común la atribución al autor, pero según cual elija el licenciatario, el usuario podrá hacer unas cosas u otras. Estas son las siguientes, ordenadas de menos a más restrictivas. Para ve

Atribución (CC-BY 4.0)

Es la más sencilla. Una obra con esta licencia puede usarse para lo que se desee, incluya o no modificación de la misma, sea o no comercial, siempre y cuando se cite al autor.

Atribución-CompartirIgual (CC BY-SA 4.0)

Si una obra tiene esta licencia significa que puede usarse para cualquier proyecto, sea o no comercial, se edite o modifique o no, siempre y cuando se cite al autor y sea publicada bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0. Es decir, cualquier persona podrá usar tu obra para sus propios proyectos, y así sucesivamente.

Atribución-NoDerivadas (CC BY-ND 4.0)

Puedes usar una obra con esta licencia, sea o no con ánimo de lucro, siempre y cuando cites al autor y no hagas una obra derivada de ella. A modo de ejemplo, podrías coger una foto de un atardecer para ilustrar un artículo, pero no editarla para añadir texto, otras imágenes, etc.

Atribución-NoComercial (CC BY-NC 4.0)

La licencia CC BY-NC 4.0 es una derivada de la primera que significa que puedes usar una obra si citas al autor y siempre en proyectos no comerciales. Puede ser, por ejemplo, una foto para una presentación de clase o para ilustrar un trabajo de la universidad.

Atribución-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA 4.0)

Esta licencia es una mezcla de las dos primeras con un pequeño añadido. Puedes usar una obra siempre y cuando sea para un proyecto sin ánimo de lucro, cites al autor y publiques el resultado bajo la licencia CC BY-ND-SA 4.0.

Atribución-NoComercial-NoDerivadas (CC BY-NC-ND 4.0)

Igual que la anterior, es una mezcla de la primera y la tercera con la salvedad de que debe usarse para obras sin ánimo de lucro. Puedes usar una obra mientras cites al autor, sea para proyectos no comerciales y no la modifiques de ninguna manera. Las charlas TED, por ejemplo, tienen estas licencias.

La licencia CC0 o de dominio público

A estas seis licencias se le debe sumar una última que es la CC0, más conocida como licencia de dominio público. El autor que utilice esta licencia rechaza sus derechos de autor y la libera para su uso en cualquier condición y contexto sin necesidad de atribución. Es, por ejemplo, la licencia que tienen las fotos y vídeos de Pixabay o Pexels.

Cómo citar las obras Creative Commons

Ahora que conoces qué significa cada licencia, debes saber cómo citar. No es algo complicado. Por lo general, basta con poner un enlace a la web de la que has sacado el archivo y otro a la licencia. La foto superior tiene licencia CC BY-ND 2.0, es decir, puede usarse para cualquier proyecto, sea o no comercial, siempre y cuando no se modifique.

Para citarla valdría con poner el nombre del autor, un enlace a la fuente (Flickr, en este caso), el nombre de la licencia y un enlace a la misma. Es decir: "Créditos de imagen | ZexonaZ con licencia CC BY-ND 2.0". Por otro lado, y aunque no es necesario en las obras con licencias Creative Commons, siempre se recomienda avisar al autor de que sus archivos han sido o van a ser utilizados en un proyecto.

Crédito de imagen | TilarX con licencia CC BY 2.0

En Genbeta | Creative Commons publica la versión 4.0 de sus licencias