Las mejores webs para los amantes de los animales

Muchas familias cuentan con uno o varios acompañantes cuadrúpedos o alados en sus casas que son la alegría de la ídem. Y cuando nuestras mascotas necesitan algo, recurrimos también a Internet para obtener información, o para contratar servicios o comprar sus juguetes.

En esos casos, tu buscador favorito puede ser tu gran aliado... pero si quieres ahorrar tiempo, guarda en tus 'favoritos' las webs que te recomendamos en este artículo:

ExpertoAnimal

ExpertoAnimal es una web que reúne todo tipo de consejos sobre adiestramiento, alimentación, belleza, cuidados y adopción de mascotas. Aunque, sin duda, lo que más destaca es su base de datos de razas de perros y gatos, cuyo buscador permite filtrarlas en base a múltiples características y que ofrece todo tipo de información específica sobre cada una de ellas.

Sr. Perro

Sr. Perro es una referencia a la hora de saber por dónde moverte con tu perro en las ciudades españolas: no sólo te dice en qué bares, hoteles, tiendas y lugares serás bien recibido con tu mascota, sino también qué tiendas de complementos para mascotas y qué canguros y educadores caninos te pillan más a mano.

Sólo tienes que ir a su web (o a su app móvil), escribir en el buscador de su portada sobre qué municipio deseas información, y filtrar por categoría. Puedes elegir el formato 'listado' o el de 'mapa', mucho más útil para tener el dato de la cercanía.

Miwuki

Miwuki es una plataforma para gestionar anuncios de adopción de animales (no sólo perros y gatos) procedentes tanto de asociaciones y protectoras como de administraciones públicas y hasta particulares. Entre otros muchos factores, su buscadore permite filtrar las adopciones 'urgentes' y de animales 'invisibles'.

Pero esta web, que cuenta con la colaboración "de más de 600 protectoras", esconde también 'La Bolsa del pienso', una sección que nos permite hacer donaciones que irán destinadas a la alimentación de los animales. Además, en la portada de la web podremos encontrar también una calculadora de precios de seguros para perros y gatos.

BringFido

La web anterior nos ofrece información sobre establecimientos 'dog-friendly' en España, pero... ¿y si tu objetivo es irte a hacer turismo al extranjero? Para eso tenemos BringFido, la web (en inglés) que nos permite buscar eventos, aerolíneas y establecimientos turísticos de todo el mundo donde poder viajar acompañados de nuestro perro. La plataforma también nos permitirá escribir reseñas sobre todos los lugares y servicios que nos haya recomendado.

Rover

Rover tiene un poco de Airbnb y un poco de Glovo, pero todo aplicando al mundo de las mascotas. De este modo, nos permite encontrar cuidadores en nuestra zona que estén dispuestos a pasear a nuestro perro mientras estamos en el trabajo, o bien a alojarlo en su casa (o cuidarlo visitando la nuestra) cuando estamos de vacaciones.

La plataforma nos permite concertar encuentros previos gratuitos con los potenciales cuidadores antes de reservar sus servicios, y el equipo de Rover asegura revisar y aprobar cada cuidador presente en la plataforma.

Relax my dog

Hay perros con mayor tendencia que otros a ponerse nerviosos cuando se se ven obligados a quedarse varias horas solos en casa, y sus dueños se ven obligados a tirar de inventiva para que se calmen o, al menos, se sientan menos solos con la 'compañía' de la TV o la radio.

Pero el canal de YouTube 'Relax my dog' ofrece numerosas piezas de música 'chill out' específica para perros, incluyendo una retransmisión 24 horas para asegurarte de que este 'hilo musical perruno' no se terminará si tu tren se retrasa.

Tiendas online: TiendAnimal y Mascoteros

Los dueños de mascotas suelen echar en falta ciertos productos especializados para el cuidado y alimentación de sus animales que no pueden encontrar en grandes almacenes, o en las pequeñas tiendas especializadas más cercanas; por eso deben recurrir a las tiendas online, alguna de las cuales han conseguido una gran popularidad en España.

TiendAnimal, cuyo éxito le ha permitido abrir tiendas físicas, cuenta con casi medio millón de clientes entre España, Portugal, Francia e Italia, y factura más de 100 millones actuales. Ofrece consultorio veterinario online gratuito y un servicio de "Envío Prime" que nos permite olvidarnos de los gastos de envío durante un año por sólo 19,95€.

Mascoteros, por su parte, ofrece tres planes de ahorro (entre 2,99 € y 7,99 €) para ahorrar hasta un 8% en los pedidos que realicemos durante un año. También nos proporciona opciones para ganar dinero si convencemos a nuestros amigos de usar la plataforma.

Las federaciones oficiales

La RSCE (Real Sociedad Canina de España) es la organización encargada de organizar en nuestro país los concursos, exposiciones y pruebas deportivas caninas, además de extender los certificados de pedigrí y de mantener el Registro de Razas Caninas.

Si tienes un perro con pedigrí, deberías consultar su página web. Si, por el contrario, tu perro no es de 'sangre azul' pero aún así quieres que participe en competiciones de agility, puedes informarte en la Real Federación Española de Caza.

Y si eres más de gatos, el equivalente gatuno a la RSCE es el Club Felino Español.