MovieGaga: una web para ver películas y series online sin ningún anuncio o registro de por medio

Si sabes dónde buscar, no es muy difícil conseguir sitios como Megadede y similares para ver películas y series online, lo que sí es extremadamente fácil es que un día te consigas con que una de esas webs ha desaparecido, así que contar con una larga lista de alternativas nunca sobra.

Lo otro que suele ser común es que muchas de estas webs estén abarrotadas de anuncios o que te pidan algún tipo de registro para poder acceder al contenido. Ninguna de esas cosas pasa con MovieGaga y por eso he decidido compartirla con ustedes.

La web es extremadamente simple y está dedicada completamente al contenido. Ahí te consigues una lista con lo más popular y visto de la semana, también hay sugerencias de cosas que ver, y los últimos lanzamientos tanto en cine como en televisión.

Streaming con opción a descarga

Todo el contenido está alojado en sitios externos y todo lo que intentes ver te ofrecerá al menos un servidor alternativo en caso de que la carga no funcione. Dependiendo del servidor el reproductor también variará, algunos tienen modo picture in picture y otros no, por ejemplo.

También cuentas con varias opciones para cambiar la velocidad de reproducción, y activar o desactivar los subtítulos CC. El único detalle que quizás sea un problema para muchos es que solo ofrecen subtítulos para sordos en inglés, pero si eso no es impedimento para ti, es una excelente web que añadir a favoritos.

La otra opción es que muchos de los vídeos tienen un botón para descargar (que no siempre funciona del todo) y que te permite almacenar el contenido de forma local. Todo el contenido está bien organizado, la página de cada película tiene opción para ver traílers, y las series cuentan con enlaces debajo para ir a los siguientes episodios.