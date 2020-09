No hay mejor ni mayor homenaje a Winamp que esta web con 65.000 skins

Uno de los aspectos por los que Winamp se hizo más famoso fue por la posibilidad de utilizar Skins, que modificaban por completo su diseño y la experiencia de reproducir archivos de audio.

Winamp Skin Museum es un proyecto titánico que te deja sin palabras la primera vez que entras en esta web. Como su nombre indica, se trata de un museo en el que hay recopilados 65.000 skins (se dice pronto) de esta aplicación.

Skins infinitos

Esta web ha sido creada de manera que parece un muro psicodélico inabarcable, plagado de miles de skins de Winamp. Han apostado por el scroll infinito, para que podamos comprobar de un vistazo rápido la cantidad y lo diferentes que eran.

Por si fuera poco, podemos hacer click en cada uno de ellos para así verlos en funcionamiento. Sí, eso significa que vienen precargadas algunas pistas de audio para que podamos probarlos.

Como es de esperar, en 65.000 skins podemos encontrarnos absolutamente de todo. A continuación vamos a dejar algunos a modo de ejemplo, que ejemplifican lo diverso que es este catálogo:

Obviamente, no puede faltar la mítica pista de presentación en primer lugar, para los nostálgicos que quieran volver a escuchar "Winamp, it really whips the llama's ass!".

El creador de esta web es Jordan Eldredge, quien también ha lanzado un bot de Twitter que se encarga de publicar skins (con enlaces para probarlo online o descargarlo en nuestro equipo).

Flip_Amp.wsz

Try Online: https://t.co/J8CsBnFUTl

Download: https://t.co/AnFDL8YDCP pic.twitter.com/o5kwXuhq4R — Winamp ⚡️ Skin Bot (@winampskins) September 4, 2020

Proyectos como este, además de hacer que nos invada cierta nostalgia, sirven para demostrar lo importante que fue Winamp hace unos años, convirtiéndose en una herramienta prácticamente imprescindible en cualquier PC.