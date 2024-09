Polémica en torno a WordPress: su creador califica de "cáncer" a una de las mayores empresas de alojamiento para sus blogs

Aunque WordPress es un proyecto de código abierto que cualquiera puede descargar y usar en un servidor propio como base de su sitio web, muchas personas y empresas prefieren pagar por servicios de alojamiento gestionado para evitar la complejidad técnica de gestionar servidores.

Ahí es donde entra WP Engine, una de las principales empresas de alojamiento gestionado y optimizado para sitios web basados en WordPress. Y ahí es también donde entra Matt Mullenweg, cocreador de WordPress y CEO de Automattic, que acaba de lanzar unas acusaciones contra dicha compañía que han sacudido a la comunidad de usuarios.

Críticas de Mullenweg a WP Engine

Hace unos días, en su intervención en la conferencia WordCamp US 2024, Mullenweg lanzó una crítica pública contra WP Engine (calificándola como un "cáncer para WordPress") por haber estado comercializando WordPress desde 2010 sin contribuir de manera relevante a su crecimiento y desarrollo. Opuso este modelo al de Automattic, la empresa que él mismo fundó en 2005 para monetizar WordPress:

Según Mullenweg, Automattic contribuye semanalmente con 3.900 horas de trabajo a la iniciativa "Five for the Future", un proyecto que busca asegurar el futuro de WordPress.

contribuye semanalmente con a la iniciativa "Five for the Future", un proyecto que busca asegurar el futuro de WordPress. En comparación, WP Engine, que es de tamaño similar y genera ingresos cercanos a los 500 millones de dólares anuales, aporta sólo 40 horas a la misma iniciativa.

Mullenweg también arremetió contra WP Engine por dedicarse a desactivar características clave de WordPress, como el sistema de revisiones, que permite a los usuarios revertir cambios en su contenido. Según el CEO de Automattic, WP Engine limita esta función para ahorrar costes de alojamiento, lo que repercute negativamente sobre la capacidad de los usuarios para proteger y gestionar sus contenidos.

Por todo ello, Mullenweg realizó un llamamiento a la comunidad para que reconsideren usar WP Engine y exploren otras alternativas de alojamiento, como Hostinger, Bluehost Cloud y Pressable.

WP Engine responde

Pero la respuesta de WP Engine no tardó en llegar: Unos días después de las declaraciones de Mullenweg, la empresa envió un requerimiento extrajudicial a Automattic, no sólo exigiendo a Mullenweg que se retractara de sus comentarios si no quiere que se vean las caras en los tribunales...

...sino también acusándole de haber solicitado un pago sustancial de dinero antes de su charla, por lo que su ataque público no habría sido más que una represalia por no cumplir sus demandas.

Además, WP Engine afirmó que Automattic había exigido un porcentaje significativo de sus ingresos brutos ("decenas de millones de dólares"), a cambio del permiso para usar la marca "WordPress", una marca que WP Engine defiende que entra dentro del amparo del 'uso justo'.

Un conflicto que no viene de ahora

Este enfrentamiento entre Mullenweg y WP Engine no es un hecho aislado, sino parte de una debage más amplio sobre la monetización del proyecto WordPress. En el pasado, Mullenweg ya había lanzado críticas similares contra GoDaddy, al que calificó como una "amenaza existencial" para el futuro de WordPress por las mismas razones: lucrarse sin contribuir lo suficiente al proyecto.

Estos conflictos han generado un gran debate dentro de la comunidad de WordPress. Pero, ¿qué es exactamente lo que está en juego?

El futuro de cómo se sostiene un proyecto de código abierto de la envergadura de WordPress, que actualmente está detrás de más del 40% de los sitios web del mundo .

. Las relaciones entre los actores comerciales que han crecido en torno a WordPress, como WP Engine y Automattic.

