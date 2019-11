Prisión e inhabilitación para la gestión de webs y servidores al administrador de tucinecom.com y oranline.com

J. A. M. L. (alias DJMoralo), administrador de tucinecom.com y oranline.com, ha sido condenado a un año de prisión, además de quince meses de multa e "inhabilitación especial para el ejercicio de administración y gestión de páginas web y servidores informáticos", por un delito contra la propiedad intelectual.

La condena fue dictada el pasado 11 de noviembre por el Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva, según recoge una información de la Agencia EFE citando a la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales.

La condena incluye quince meses de inhabilitación especial "para el ejercicio de administración y gestión de páginas web y servidores informáticos"

Decretado el bloqueo de tucinecom.com, oranline.com, sucesoras y redirecciones

Paralelamente a las penas para el acusado, se ha decretado el bloqueo de las webs objeto de la causa, tucinecom.com y oranline.com, así como posibles sitios sucesores o cualquier página que redirija a ellas según consta en las distintas informaciones publicadas durante las últimas horas.

Ambos sitios, en estos momentos, muestran contenido que nada tiene que ver con el que mostraban originalmente: tucinecom.com aparenta estar en venta, mientras oranline.com redirige a terceras webs que no son de descargas.

La actividad llevada a cabo supuestamente por el acusado ha sido considerada por el juez como "comunicación pública" definida en el artículo 20 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Además, se tiene en cuenta que en estas operaciones concurre el requisito de "público nuevo" al que van dirigidas obras que protegidas no autorizadas por el titular de sus derechos.

EGEDA recurre la sentencia absolutoria a los administradores de SeriesYonkis

Esta noticia se suma al recurso presentado por EGEDA contra la sentencia que el pasado mes de junio absolvió por un delito contra la propiedad intelectual a los que fueron administradores de de SeriesYonkis y webs derivadas. Según esta entidad, el recurso viene motivado porque no comparten los criterios que se adoptaron en dicha sentencia celebrada por la defensa del acusado. Carlos Sánchez Almeida, su letrado, manifestó a Genbeta que aquel era el fallo esperado puesto que "por principio de legalidad, no se puede condenar a alguien cuando esa conducta no está debidamente penalizada en el momento de los hechos".