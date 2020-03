QuarantineChat: una web que te empareja aleatoriamente con personas aisladas de todo el mundo para

Todo apunta a que todavía nos queda un buen trecho para acabar esta cuarentena, al menos en España, una situación en la que se da la siguiente dicotomía: estamos aislados pero, gracias a Internet, más en contacto que nunca.

Los artistas Danielle Baskin y Max Hawkins quieren ayudar a aquellas personas que se sientan solas, y para ello han creado QuarantineChat. Como su nombre indica, es un proyecto que pretende conectar a las personas que necesiten compañía en plena cuarentena.

Obviamente, a pesar de no poder salir de nuestros domicilios, gracias a las redes sociales o a los servicios de mensajería podemos mantenernos al día con nuestros familiares y seres queridos.

Excited to announce: QuarantineChat. A voice-chat chat app connecting you to quarantined people around the world. 😷☎️https://t.co/rzi3jmjInd — Danielle Baskin (@djbaskin) February 29, 2020

Esta plataforma tiene como misión el revivir la espontaneidad de una conversación con un extraño, algo que podría suceder (por ejemplo) en la cola de un supermercado o con la persona que viaja a tu lado en el tren.

"A veces la confianza da asco", asegura un famoso dicho. Y es que muchas veces somos capaces de mostrarnos de un modo totalmente distinto ante personas que no nos conocen profundamente, ya que no tienen tantos datos como para juzgarnos o tienen que ser extremadamente delicados para no dañar una relación inexistente.

¿Cómo funciona?

Nos pedirán que introduzcamos nuestro número de teléfono y seleccionemos el prefijo de nuestro país. Funciona tanto para dispositivos Android como con iOS. Sus creadores prometen que nos pondrán en contacto con alguien que "está atrapado en casa".

Las llamadas se procesan a través de Internet mediante la aplicación Dialup (otro proyecto de Danielle Baskin), en lugar del sistema telefónico tradicional, por lo que son completamente gratuitas para cualquier lugar del mundo.

Recibiremos un SMS en el que nos pedirán que instalemos la aplicación Dialup, para a partir de ese momento recibir llamadas al azar de otros usuarios que se han inscrito a este experimento.

La llamada aparecerá con el ID de "QuarantineChat", y debemos saber que es un servicio totalmente privado: la otra persona sólo podrá ver el nombre de usuario que has especificado.

Puede ser una buena idea para hacer un poco más amenos estos días de aislamiento y noticias un tanto preocupantes. Conectar con alguien en la otra punta del mundo y charlar durante un rato puede ser algo que nos alegre el día.