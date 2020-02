SWYP: el 'clon' porno de TikTok que YouPorn ha añadido a su web móvil

Hoy en día, TikTok es el gran trending topic en el mundo de las redes sociales. Si ha podido alcanzar dicho prominencia se debe, entre otras cosas, a que es una red que censura el 'contenido para adultos': en caso contrario se habría visto excluido de las tiendas de aplicaciones, como le pasó durante un tiempo a Tumblr, antes de cambiar radicalmente su política de contenidos.

Pero, aunque esa censura sea una de las razones de su popularidad, la Red de redes es irónica, y la popularidad siempre atrae el porno: "Si algo existe, ya hay o habrá en un futuro porno sobre ello. Sin excepciones". Así reza la 'regla 34', casi un refrán en la Red de Redes, ya recogido en múltiples listados no oficiales de 'reglas de Internet'. Nada se salva, por popular o minoritario que sea.

La versión porno de YouTube inaugura como sección a la versión porno de TikTok

Así que ha llegado el momento de que, como antes pasó con 'Harry Potter', 'My Little Pony' o 'The Big Bang Theory', TikTok cuente con su propia versión porno: su nombre es SWYP y llega de la mano de MindGeek, uno de los gigantes de la pornografía online, conocido sobre todo por estar detrás de portales como PornHub, RedTube y YouPorn (este último nacido -¿quién lo habría dicho?- sólo un año después del lanzamiento de YouTube).

Pero SWYP no es una nueva web o aplicación, sino una funcionalidad añadida a la nueva versión de la web (y app) móvil de YouPorn. El usuario podrá previsualizar vídeos a pantalla completa e ir deslizando para visualizar el vídeo completo o para pasara otro: según qué vídeos optemos por visualizar, la app irá ajustando sus recomendaciones a nuestros patrones de consumo.

SWYP viene a ser la solución para un problema que afecta a los usuarios de YouPorn... en la misma medida que a cualquier otra plataforma de contenidos multimedia, sea del género que sea: muchas veces pasamos más tiempo buscando el contenido adecuado que consumiéndolo. La industria del porno, como TikTok, parece haber encontrado la solución en la mecánica del 'deslizamiento'.

Charlie Hughes, vicepresidente de YouPorn, lo explica en estos términos:

"Fuimos los primeros en ofrecer recomendaciones mediante machine learning en todas las áreas de nuestro portal. Ahora, con la incorporación de YouPorn SWYP, será más fácil que nunca para los usuarios explorar contenido en función de sus intereses específicos".

Vía | TheNextWeb