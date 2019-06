El adiós de Tumblr al porno dejó un gran vacío en Internet, y ya hay quien se está beneficiando de ello

El día tres de diciembre del año pasado nos hacíamos eco de la censura por parte de Tumblr de los contenidos para adultos. Esto supuso una pérdida de identidad del servicio web, que destacaba precisamente por albergar todo tipo de blogs con estos contenidos.

Las consecuencias no tardaron en llegar, y es que según datos de SimilarWeb, Tumblr perdió casi 100 millones de visitas un solo mes después de la censura del contenido pornográfico, lo que le supuso pasar de las 512 millones de visitas que hizo en septiembre de 2018 a las 437 millones que hizo en enero del siguiente año.

Los motivos de la censura del contenido para adultos no fueron la pornografía en sí, sino que Apple detectase que en Tumblr se compartía contenido pornográfico en el que se incluían menores de edad, lo que supuso que la aplicación dejase de estar disponible en su tienda de aplicaciones. Tumblr anunciaba tras este suceso la censura del contenido pornográfico, abriendo la puerta a posibles herederos.

