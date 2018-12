Pornhub quiere que los creadores de contenido adulto de Tumblr se muden a su plataforma

Tumblr ya no volverá a ser la misma, la red social anunció que eliminaría todo el contenido pornográfico a partir del 17 de diciembre diciendo adiós a una de sus grandes señales de identidad, y pues dejando huérfanos de plataforma a muchos creadores de contenido para adulto que la tenían como hogar.

Pero mientras Tumblr prohibe la publicación de fotos, vídeos y GIFs que muestren genitales, pezones femeninos o cualquier manifestación de acto sexual, un sitio que obviamente no tiene problemas con esto es Pornhub, que ha visto una oportunidad con los cambios en Tumblr para atraer a sus creadores.

Desde su cuenta de Twitter se dirigieron directamente a los tumblrs para decirles que les daban la bienvenida con brazos abiertos y los invitaban a unirse a su comunidad. Además de esto los invitaron a monetizar su contenido creando "Fan Clubs" directamente en la plataforma.

Tumblrs: Pornhub welcomes you with open arms. Join our amazing community of millions Curators: Customize your personal feed, create playlists, generate gifs and more Creators: Upload videos, photos, gifs & share text posts to a massive audience. Earn revenue on your content.

Tumblr nunca ha tenido ningún tipo de herramienta de monetización y los creadores de contenido del sitio suelen recurrir a herramientas externas como Patreon, Kofi, PayPal, etc. Pornhub explica que los creadores pueden venir a su sitio a subir su arte y fotografías, vídeo o incluso texto, o crear su propia selección de contenido y ganar suscriptores.

Los "Fan Clubs" pueden servir para que los usuarios paguen una tarifa mensual por arte y vídeo exclusivos, etc. Muy al estilo de los beneficios que se ofrecen en Patreon, pero todo dentro del sitio pornográfico.

You can use Pornhub for anything. In addition to video and photo, we have text posts your subscribers will get in their feeds.