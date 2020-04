TeAyudo, una plataforma gratuita para ayudar y ser ayudado con recados y más por vecinos de nuestra comunidad

Uno de los grandes dramas del confinamiento son todas aquellas personas que no solo no pueden salir de casa, como todas las demás, sino que, adicionalmente, por su situación física o circunstancial necesitan una ayuda de la que no disponen para hacer la compra, tirar la basura o pasear al perro.

En ese sentido, hemos visto distintas plataformas ciudadanas y de empresas nacidas u organizadas durante estos días para conectar a vecinos o voluntarios que quieran ayudar en su ciudad. En la última semana se ha lanzado TeAyudo, una plataforma con aplicación para iOS y Android que está disponible en España (y pronto se lanzará internacionalmente). Veamos qué puede ofrecer durante el confinamiento.

TeAyudo ofrece la posibilidad de que el pequeño comercio se anuncie para acercar la compra a los vecinos

Así podemos inscribirnos como voluntarios en TeAyudo

Como dice Jorge Lana, portavoz y cofundador de TeAyudo, "no conocíamos a nuestros vecinos y ahora aplaudimos juntos en los balcones. Con TeAyudo, podemos ir un paso más allá y ofrecernos para echar una mano a quienes lo necesiten". En ese sentido, la aplicación ofrece dos opciones: "necesito ayuda" y "quiero ayudar".

Es decir, la plataforma actúa como punto de encuentro de todas las personas que quieren ayudar, que pueden ser muchas por solidaridad y por cómo se están estrechando lazos estos días, pero también de las que necesiten. No todo tiene que ver con lo material. En los primeros días del confinamiento, en Wallapop llegamos a ver a personas ofreciendo la posibilidad de dar clases de forma gratuita a los niños que lo necesitaran. TeAyudo es una plataforma más idónea para eso, y que aporta mejores datos de localización. Además, los vecinos pueden publicar información como horarios de farmacias y supermercados.

Las conversaciones entre usuarios de TeAyudo son totalmente privadas

También hay personas que aunque sea por teléfono, porque ni siquiera tengan internet, necesitan un rato de charla para salir de la nueva rutina. Es un caso en que podemos ayudar y pedir ayuda de parte de personas que conozcamos. Fuera de lo común, me ha sorprendido que en TeAyudo también se ofrece un espacio para que pequeños comercios anuncien su ayuda en reparto para quien no pueda salir de casa a comprar lo básico.

Todo eso podemos establecerlo al registrarnos: a qué distancia desde nuestra casa podemos ayudar, qué ayuda podemos ofrecer o necesitamos, es decir, cursos online, compras y recados, tareas y reparaciones del hogar, etc. Desde la plataforma instan a los vecinos que la usen a compartir la aplicación con otros contactos para hacer crecer la red de personas que ayudan y son ayudados.

Jorge Lana cuenta a Genbeta que al estar motivada por una causa social, TeAyudo es una plataforma totalmente gratuita, y no hay modelo de negocio basado en datos: "La privacidad es algo muy importante para TeAyudo, no se recogen datos personales mas allá del nombre, la dirección y el email para registrarte. Los datos se recogen para notificar a los usuarios de novedades a través de newsletters". Para evitar usos ilícitos, la plataforma cuenta con moderación.