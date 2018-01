TorrentParadise, un buscador alternativo con más de 2 millones de torrents indexados

A quienes suelen usar descargas P2P constantemente nunca les sobra un buscador de torrents que añadir a los marcadores. Con sitios como el Kickass Torrents y ExtraTorrent originales muertos, y otros como The Pirate Bay bloqueados, siempre es bueno conocer alternativas.

En Genbeta hemos hablado de opciones como Skytorrents, un buscador enfocado en la privacidad, con buenos resultados pero una base de datos relativamente pequeña. Si quieres otra opción para buscar archivos quizás te interese visitar TorrentParadise.

En TorrentParadise han indexado más de 2.3 millones de torrents y el sitio web es extremadamente simple. Solo encuentras el cajón de búsqueda, enlaces a los torrents populares o recientes, y un menú con siete categorías. Por ahora está felizmente libre de anuncios porno.

Me gustaría decir que no tiene publicidad porque a simple vista no ves ni un solo ad y no hay banners publicitarios dentro de la web, pero sí encontrarás que abre una que otra pestaña emergente con ofertas de software. Si eso te molesta puedes evitar el problema usando un bloqueador de scripts como uBlock Origin.

Dentro de las páginas individuales de cada torrent encuentras además enlaces al mismo torrent en otros buscadores como TorrentProject, 1337x, Torrentz2, SkyTorrents y Zooqle.

Son descargas alternativas por si la que encuentras en TorrentParadise no tiene suficientes seeders o demasiados leechers. Básicamente tienes seis buscadores en uno.

