Un ex-ingeniero de Facebook ha creado una versión de la Wikipedia en la Dark Web

A principios de junio les contábamos sobre como algunos editores de la Wikipedia querían que la enciclopedia en linea estuviese en la Dark Web como un servicio oculto. La razón de esto era tener un acceso más seguro al sitio, que se pueda acceder de forma anónima, y garantizar el acceso a personas donde la Wikipedia está censurada.

Aunque la Wikimedia Foundation no ha hecho realidad esta idea, un ex-ingeniero de Facebook ha tomado la labor en sus propias manos y gracias a ello contamos ahora con una versión no oficial de la Wikipedia en la Dark Web.

La diferencia entre acceder a Wikipedia normal usando Tor y acceder a esta versión, es que la primera no está oculta. Es decir, su tráfico necesita salir fuera de los límites de la red Tor, con esta versión no oficial es diferente.

Es un proyecto personal de desarrollador Alec Muffet, el primero en crear un sitio web onion de la Wikipedia especialmente elaborado.

1/ Update on #qgssno7jk2xcr2sj, the unofficial @Wikipedia onion: I've shifted it sideways to a different server where it can stay for a longer period. There were some challenges getting it running (Debian Backports, <grmbl>) but seems stable now.