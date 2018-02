Viaja a 1998 con esta versión web de Winamp

La tecnología ha cambiado muchísimo en muy pocos años. Cuando pienso en finales de los años 90, hay ciertas aplicaciones que vienen rápidamente a mi mente: Nero Burning Rom, Age of Empires II y, cómo no, Winamp.

Este reproductor de música no se ha actualizado desde el año 2013, pero ahora ya podemos utilizar una versión web que funciona a la perfección. El responsable de este proyecto es el desarrollador Jordan Eldredge.

Una vez que abramos la web, por defecto vendrá cargada con la mítica intro que sonaba al abrir la aplicación. Ideal para los que echan de menos la frase "It Really Whips the Llama's Ass!".

Recordando buenos tiempos

Lo mejor de todo es que se siente igual que el software original, pudiendo mover los módulos de la aplicación, jugar con la ecualización, activar el modo aleatorio, crear listas, etcétera.

De hecho, es posible incluso descargar alguno de los temas antiguos y aplicarlos simplemente arrastrándolos a esta pestaña:

Load any classic Winamp skin just by dragging it onto the main window. (Shoutout to @stuk for JSZip which lets us decompress .wsz files in the browser. https://t.co/k9gKnA6G1B) pic.twitter.com/17qQmwok9R — Jordan ⚡️Eldredge (@captbaritone) 7 de febrero de 2018

El único punto negativo es que no puedes utilizar el mítico plugin que te permitía visualizar tus canciones, creando un efecto hipnótico. Aunque no vaya al ritmo de la música, podemos contentarnos con el siguiente vídeo:

Para reproducir una canción, lo más sencillo es arrastrarla directamente al reproductor. Es posible seleccionar varias, y aparecerán ordenadas en el playlist que aparece en la parte inferior.

Drag local audio files into the playlist to queue them up. pic.twitter.com/URRgxMF0Z3 — Jordan ⚡️Eldredge (@captbaritone) 7 de febrero de 2018

Funciona realmente bien, y puede ser una buena opción para todos los fans de Winamp que siguen esperando a que llegue la nueva versión. En la web oficial aseguran que llegará "pronto", pero no existe ninguna fecha aproximada.

En Genbeta | Plex quiere ser el nuevo Winamp