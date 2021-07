Viaja a través del espacio escuchando cuán lejos están llegando éxitos musicales de todos los tiempos con esta web

El universo es, por así decirlo, el conjunto de todo lo que existe. Como dice la Wikipedia, es la totalidad de todas las formas de materia, energía, espacio-tiempo y leyes físicas que las rigen. Y el universo es, sobre todo, muy muy grande. Enorme. Su diámetro es, al menos, de 93.000 millones de años luz. Resulta difícil hacernos una idea de su enormidad, pero Lightyear.fm nos ayuda.

Esta web es una suerte de experimento responsabilidad de Mike Lacher, Mika Chernov, Brian Moore y Chris Baker y su propósito una genialidad: escuchar cuán lejos han viajado los éxitos musicales de los últimos 120 años a través del espacio. Cuanto más lejos nos situemos de la Tierra, más tiempo tardan las ondas de las emisiones de radio en viajar hasta allí, y más antigua será la música que escuches.

Un genial viaje a través del espacio, la música y el tiempo

Como recuerdan los propios creadores del proyecto, debido a la ley de la inversa del cuadrado, cualquier emisión de radio terrestre no sería más que ruido de fondo a unos pocos años luz de nuestro planeta. "Así que consuélate sabiendo que todas esas impresionantes constelaciones de ahí arriba nunca escucharán a Rebecca Black", dicen.

Pero en el espacio que representa Lightyear.fm las ondas de radio llegan a más de 100 años luz. Ahí está la gracia.

Cuanto más antigua sea una canción, más lejos de la Tierra se encontrará sonando porque más tiempo habrían pasado las ondas de esas emisiones viajando a través del espacio

A 5 años luz, por ejemplo, escuchamos ahora mismo The Monster de Eminem o Roar de Katy Perry. Si nos alejamos un poco más, a 20 años luz de la Tierra, suena Gettin' Jiggy Wit It de Will Smith o Honey de Mariah Carey. Dando un salto mayor hasta los 50 años luz, Hey Jude de The Beatles o Sometin' Stupid de Nancy Sinatra están triunfando. A los 75 años luz escuchamos temas de Dick Haymes o Benny Goodman y a los 100, por ejemplo, temas de 1918 como Over There de Enrico Caruso.

Esta web es una fantástica manera de realizar una genial viaje a través del espacio, la música y el tiempo escuchando cortos fragmentos de las canciones de cada momento uno detrás de otro.