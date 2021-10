Windows 11 tras 10 días: esta es nuestra experiencia en rendimiento y actualizaciones con PCs no soportados

La versión final de Windows 11 lleva entre el público general 10 días, y por el momento hay luces y sombras. Nosotros lo hemos probado en profundidad, y aunque pensamos que Microsoft no ha atendido a los detalles como debería y que no está tan pulido como habría cabido esperar, y nos parece que es muy buen sistema.

Como uno de los aspectos más polémicos del nuevo sistema han sido sus requisitos mínimos, y cómo finalmente Microsoft se echó atrás permitiendo su instalación en PCs no compatibles (perdiendo actualizaciones, según la compañía de Redmond), en Genbeta queríamos hacer un repaso de cómo ha ido el sistema en sus primeros días, centrándonos en los equipos donde peor debería ir y donde no debería estar recibiendo actualizaciones como el primer Patch Tuesday, lanzado este martes.

Esta es la experiencia de Marcos Merino, editor en Genbeta:

En cuestión de rendimiento, con los días he percibido una ligera mejora de rendimiento a la hora de desplegar aplicaciones y de realizar operaciones con ficheros, mientras que no percibo cambios en tareas más exigentes, como la ejcución de videojuegos. En cualquier caso, a día de hoy sigo usando Windows 11… y recibiendo todas las actualizaciones (anoche mismo instalé la del último Patch Tuesday)".

Hace 10 días, me propuse instalar Windows 11 en un PC clónico adquirido hace 3 años y medio, con procesador Intel Core i5-7400 de 3.0GHz sobre una placa base Gigabyte GA-B250M-DS3H … pese a que dicho procesador era oficialmente incompatible con el nuevo Windows, y a que según PC Health Check (y mi BIOS), no tengo TPM disponible, lo cual supone otro problema de compatibilidad a ojos de Microsoft.

El caso de Marcos es uno de los que más nos hace preguntarnos por qué Microsoft ha sido tan estricta con los requisitos, para al final permitir actualizar el sistema sin al final tener que recurrir a métodos extraños. Además, pese a la incompatibilidad de CPU y de TPM 2.0, reconocida por PC Health Check, no solo le va el sistema muy bien, sino que ha recibido las primeras actualizaciones sin problemas y sin que luego generen mal funcionamiento.

Esta es la experiencia de Ricardo Aguilar, antiguo editor en Genbeta y actual editor en Xataka y Xataka Móvil y Android:

En cuanto a rendimiento tan solo he notado mejora. La navegación por menús y carpetas del PC es rápida y fluida y, en cuanto al rendimiento en gaming (le he dado bastante caña al Star Wars: Squadrons que regaló Amazon hace unos días), todo ha funcionado perfectamente, sin problemas de incompatibilidades, drivers y demás. A nivel de actualizaciones todo sigue al día, recibiéndolas correctamente tal y como hacía antes.

A Ricardo no le llegó el nuevo sistema por Windows Update, pues aunque cumplía con el requisito de TPM activado, tenía un procesador dos generaciones anterior a la que Microsoft exige. En lugar de usar el truco del que la compañía ha hablado, usó otro hack, y no le ha ido mal en rendimiento ni en actualizaciones.

Esta es la experiencia de Yúbal Fernández, antiguo editor de Genbeta y actual editor de Xataka:

"La semana pasada decidí probar a hacerlo en mi Surface Pro 4, que pese a ser un dispositivo de la propia Microsoft no es compatible. El método que utilicé fue bajar la herramienta de instalación de Windows 11 y crear un USB de arranque. Entonces, inicié la Surface directamente desde el USB y pude instalar sin problemas Windows 11, ya que al hacerlo desde la UEFI ignoró cualquier tipo de comprobación de hardware. Cuando lo intentaba hacer desde el propio Windows 10 no me dejaba, pero desde la UEFI sí.

En cuestión del rendimiento, realmente no he tenido ningún tipo de problemas, todo funciona correctamente, aunque ese es un portátil secundario y tampoco lo he podido utilizar demasiado. Las actualizaciones de sistema de momento me han llegado sin problemas, y espero que siga siendo así, porque odiaría tener que cambiar este portátil por otro nuevo cuando tampoco tiene tantos años."