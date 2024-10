En 2002, Microsoft quería que le pagaras 20 dólares por un buen motivo: ver a una bailarina danzar en la barra de Windows XP

En ocasiones, las empresas de software lanzan productos que buscan capturar la atención de los usuarios recurriendo a características innovadoras; en otras, ofreciendo funcionalidades que te hacen levantar la ceja con extrañeza.

Uno de esos casos peculiares ocurrió en 2005, cuando Microsoft ofreció a los usuarios de Windows XP una actualización llamada Plus! Digital Media Edition, que incluía, entre otras cosas, una utilidad tan extravagante como una bailarina que danzaba en la barra de tareas de tu escritorio.

La peculiar propuesta de Microsoft Plus!

Microsoft Plus! Digital Media Edition, lanzado en 2003, prometía mejorar la experiencia multimedia de Windows XP: era un pack de aplicaciones que ofrecía herramientas multimedia como Analog Recorder (que permitía a los usuarios digitalizar grabaciones de vinilos y cintas) o como Photo Story 2 (una aplicación para aficionados que facilitaba la creación de vídeos con narraciones y fotos).

Pero, junto a ellas, se encontraba también Plus! Dancer, un pequeño programa que añadía una figura animada, llamada 'Amanda', que bailaba sin descanso en la pantalla mientras el usuario usaba el ordenador. Lo sorprendente de este software no era sólo su mera existencia... sino que Microsoft cobraba 20 dólares por el paquete completo, una suma considerable dado su limitado uso práctico.

La experiencia de tener a Amanda (o a Scooby Doo) en la pantalla

Al instalar el programa, el usuario tenía la opción de activar a 'Amanda' (opción predeterminada, aunque había un total de 26 danzarines digitales, incluyendo un Scooby Doo 3D), quien, con su sencilla animación, se movía por la pantalla, bailando sobre la barra de tareas o en cualquier otro lugar que el usuario decidiera.

@luigigreco5 Windows XP Media Center Edition 2005 featuring Amanda of Windows Dancers ♬ original sound - Luigi

También incluía una serie de opciones configurables que permitían que la animación se mostrara cuando se reprodujera música o incluso de manera aleatoria. Sin embargo, una de las críticas más comunes fue que, en muchos casos, Amanda echaba a bailar incluso cuando no había música, algo bastante confuso para los usuarios que intentaban entender el propósito de esta característica.

La reacción del público y el destino de Plus!

A pesar de que la idea de pagar por ver a una bailarina virtual en tu escritorio pueda parecer una oferta irrechazable, Plus! Dancer no logró convertirse en un éxito masivo. Muchos usuarios lo consideraban una distracción más que una mejora, y la falta de utilidad tangible para un entorno de trabajo o incluso para el ocio digital lo relegó rápidamente al olvido. Si bien algunas funciones de Plus! Digital Media Edition sí fueron valoradas positivamente, la bailarina fue vista como una extravagancia innecesaria.

Con el paso de los años, Microsoft abandonó la línea de productos Plus! en favor de herramientas más integradas en sus sistemas operativos y con un enfoque más... práctico para el usuario final.

En Genbeta | El Windows XP más navideño: un salvapantallas con huevo de Pascua y el 'theme' de Papá Noel con el que premió a usuarios con licencia