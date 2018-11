Más antiguo que Star Wars: el bug de Windows que lleva más de 40 años sin solucionarse

Los bugs son tan antiguos como la informática o la programación, y prácticamente ningún sistema operativo, firmware o software que potenciara a dispositivos ha estado exento de ellos. En ese sentido, muchos nacen y permanecen en los equipos durante años sin que nadie los perciba, mientras que otros llegan a causa de limitaciones o hacks del momento en que se escribe el código.

@Foone, un usuario de Twitter, ha contado la historia de un bug nacido en 1974 y que aún permanece en Windows 10, como consecuencia de contar en su interior con la base del CP/M de Gary Kildall y el Q-DOS de Tim Paterson. Mientras intentaba copiar el archivo ‘aux.h’, el sistema lanzó un error anunciando que "el fichero AUX.H es demasiado grande para el sistema de archivos de destino". Todo ello, pese a contar sólo con 9,57 kilobytes. Es muy poco desde la perspectiva actual, pero mucho para la época.

El origen del problema está en los archivos especiales presentes en carpetas especiales de Unix. En el viejo sistema, según @Foone, "todo era un archivo", algo que Kildall llevó a CP/M en 1974. Sin embargo, al estar CP/M diseñado para ordenador de 8-bit, con muy poco memoria, sin discos duros, no se usaban directorios, sino distintos discos. Al no haber directorios, los ficheros están en todo el disco. Así, según el ejemplo,para imprimir un archivo había que ejecutar "PIP LST:=FOO.TXT", que lo que hace es copiar FOO.TXT al archivo LST, la impresora. Toda referencia a un archivo de impresora o teclado podía adquirir su extensión, por lo que LST.TXT seguía funcionando como impresora.

It is 2018 and this error message is a mistake from 1974.

This limitation, which is still found in the very latest Windows 10, dates back to BEFORE STAR WARS. This bug is as old as Watergate. pic.twitter.com/pPbkZiE57t