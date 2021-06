Cómo descargar Windows 11 gratis y probar el nuevo sistema antes que nadie mediante Windows Insider

En vez de una nueva versión de Windows 10, Microsoft nos dio ayer la sorpresa de presentar Windows 11, un sistema que llega cargado de novedades, y que según Microsoft, podremos probar a partir de la semana que viene gracias al programa Windows Insider. Hay que señalar, eso sí, que la versión que llegue no tiene por qué ser estable, por lo que no se recomienda instalarla en equipos de trabajo.

Lo único que tendremos que hacer para descargar Windows 11 gratis cuando se publique la versión de prueba del sistema es estar registrados para formar parte del programa y habernos unido. Puedes registrarte desde este enlace oficial con tu cuenta de Microsoft (vale cualquier, incluidas las antiguas de Hotmail).

Antes que nada, hay que recordar que es posible que Microsoft no te deje instalar versiones de prueba de Windows 11 por no cumplir con los requisitos, aunque luego veremos que durante esta etapa del sistema, es posible que no haya problemas hasta la versión final.

Qué hacer para recibir Windows 11 en tu PC cuando Microsoft lo libere

Una vez estemos registrados, desde Windows 10 podremos unirnos a Windows Insider e indicar al sistema que queremos recibir versiones en desarrollo. Para ello, tendremos que ir a Configuración -> Programa Windows Insider. Este es un menú que encontraremos en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Al pulsar en comenzar, tendremos luego que pulsar en Vincular la cuenta que tengamos registrada desde el paso previo. A partir de ahí, el sistema nos dejará elegir si recibir la próxima versión de Windows, actualizaciones anticipadas, etc. Es decir, si queremos recibir builds más tempranas o más estables. Si lo que queremos es recibir Windows 11 cuanto antes, aunque sea con menor estabilidad, tendremos que elegir el Canal de desarrollo, que Microsoft orienta a usuarios "muy técnicos".

Si por el contrario queremos recibir un Windows 11 más estable, tocará elegir el Canal beta, sabiendo que podemos tardar mucho más en recibir la primera compilación de Windows 11.

Para poder hacerlo tenemos que activar la opción de enviar "Datos de diagnóstico opcionales" a Microsoft, porque al fin y al cabo, se trata de un programa con el que la compañía quiere recibir retroalimentación de sus usuarios.

La compañía ha anunciado también que algunos usuarios con equipos que no cumplan con los requisitos mínimos podrán instalar Windows 11 con el programa Windows Insider, pero que más tarde tendrán que volver a Windows 10 y no serán "elegibles" para instalar Windows 11.