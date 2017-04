CPUMon, una herramienta simple y ligera para controlar la carga de trabajo de tu procesador

CPUMon una herramienta simple y liviana para el escritorio que muestra el consumo de CPU y la RAM usada en tiempo real. Por supuesto, esto ya se puede hacer en la pestaña "Rendimiento" del Administrador de Tareas, pero si estás buscando algo más simplificado, se trata de una buena opción.

Una de las características más interesantes de CPUMon es que intenta no molestarte. Muestra un gráfico en tiempo real de lo que pasa con tu CPU, ya sea por núcleos o de todo el procesador en general, muestra el porcentaje de uso en una barra lateral y todo esto como una pequeña ventana transparente que por defecto queda encima del resto de programas, aunque puedes modificar su tamaño y su comportamiento en las opciones de la herramienta.

Y a pesar de que se quede por encima de cualquier ventana que tengas abierta, nunca será un problema. CPUMon está diseñada para que tus clics funcionen a través de ella, y que nunca interfiera en tu trabajo. Si por casualidad hay un botón bajo el gráfico, haz clic en él y funcionará sin problema.

El hecho de que la herramienta sea transparente tiene sus propios problemas. Por ejemplo, dependiendo de los colores que tenga justo debajo, puede desaparecer casi por completo. Es cierto que este programa ofrece muchos ajustes visuales, pero por ejemplo en las pruebas que yo he hecho no he conseguido colocar un color sólido de fondo. Y eso a pesar de que en las opciones se indica que se puede hacer.

Por si en un momento determinado necesitas mover el gráfico, puedes hacerlo desde el botón en forma de cruz que aparecerá cuando pases el ratón por encima, de forma que puedas colocarlo donde más te convenga.

Y si no quieres tenerlo visible en pantalla, entonces puedes cambiar al Tray Mode. Entonces CPUMon se muestra como un icono en la bandeja del sistema, te da cifras básicas básicas de consumo de CPU y RAM en un tooltip y permite mostrar el gráfico con un atajo de teclado.

Hay que tener en cuenta que no permite tomar acciones precisas sobre ciertas situaciones (por ejemplo, mostrar una alerta si el uso de la CPU sobrepasa un porcentaje concreto), pero si quieres una herramienta que pueda mostrarte el comportamiento de tu procesador en tiempo real de forma simplificada y sin añadidos, esto es lo que buscas.

Hay una versión de pago de la aplicación. De hecho, el programa te avisará de ello cada vez que lo abras, pero puedes usarlo gratuitamente de forma indefinida. Y a modo de apunte final, funciona desde Windows 98 en adelante.

