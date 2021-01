Esta es la forma más simple de descargar el más reciente ISO de Windows 10 directamente desde la web de Microsoft

Actualizar a Windows 10 y además gratis, es una de las cosas que más fácil nos pone Microsoft, ya sea que lo hagamos directamente desde el ordenador donde queremos instalar el sistema operativo, o que optemos por la opción de crear un disco de arranque para usar en otro PC.

Es por ello que si entramos a la web oficial desde cualquier ordenador con Windows podemos descargar la herramienta de creación de medios para hacerlo rápidamente. Sin embargo, si solo queremos el ISO y tenemos planes de crear el disco de instalación por nuestra cuenta luego, podemos saltarnos ese paso y en su lugar solo descargar la imagen más actualizada de Windows 10.

Descarga directa del último ISO estable de Windows 10

Si en lugar de descargar la herramienta de creación de medios optamos por "engañar" a nuestro navegador, la web de Microsoft nos ofrecerá la descarga directa del último ISO estable de Windows 10 en la versión e idioma que queramos.

Es tan simple como abrir las herramientas para desarrolladores desde cualquier navegador y cambiar el dispositivo de emulación. Por ejemplo, desde Chrome entra en este enlace y luego haz click en el botón de menú (tres puntos horizontales en la barra de URL).

Selecciona Más herramientas... y luego Herramientas para desarrolladores, o lo que es lo mismo, presiona la combinación de teclas CTRL + MAYÚS + I. Es el mismo atajo en Microsoft Edge y otros navegadores basados en Chromium, y también en Firefox.

Cambiar el tipo de dispositivo

Lo siguiente es cambiar el tipo de dispositivo en la parte superior de la página donde verás un menú desplegable que dice "Responsive". Haz click ahí y selecciona iPad o iPad Pro para que la web se visualice mejor y aumenta el porcentaje de zoom a 75 o 100%.

Luego refresca la página con F5 o con el botón de Actualizar, y verás como la web de Microsoft pasa de ofrecerte la actualización o descarga de la herramienta, o ofrecerte directamente la descarga de una edición de Windows 10.

Ahora solo tienes que seleccionar la edición de Windows 10, que siempre será la última versión estable. Después deberás elegir el idioma y la versión (32 o 64 bits). Finalmente podrás descargar el ISO directamente a tu ordenador para crear un disco de arranque USB con el programa de tu preferencia.

Obviamente esto también funciona si cambias el user agent del navegador, o si entras desde Linux o macOS a la misma web. Pero si estás en Windows, esta es en definitiva la opción más rápida y no requiere descargar herramientas adicionales. Si esto último no te molesta o quieres descargar un ISO anterior, también puedes con esta herramienta no oficial que te permite descargar diversos ISOs de Windows y Office desde los servidores de Microsoft.

Imagen de portada | Wallpaper Hub - Flaticon