La herramienta de Microsoft para que sepas exactamente cómo Windows está gestionando tu memoria RAM

Si hay un recurso precioso para cualquiera que esté usando un ordenador, ese es la memoria RAM, especialmente cuando tenemos en cuenta que la mayoría de los navegadores y aplicaciones modernas consumen muchísima (cof, Electron, cof).

En Windows, muchos usuarios están acostumbrados a visitar el Administrador de tareas para identificar a los procesos más golosos a la hora de consumir RAM, y a matar uno que otro desde ahí para liberar un poco. Ahora, si alguna vez te has preguntado cómo exactamente Windows está gestionando toda la memoria, Microsoft tiene una herramienta gratuita para ti.

Su nombre es RAMMap, y su última versión es de apenas hace un par de meses. Esta herramienta ofrece respuestas a varias preguntas importantes que puedas tener sobre la gestión de memoria, desde cómo Windows está asignando la memoria física, pasando por cuántos datos de archivos se almacenan en la memoria caché, hasta cuánta RAM es usada por el kernel y los controladores de tus dispositivos.

Extremadamente útil para liberar memoria

RAMMap

Esta herramienta es compatible con Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, y Windows 10. Es una utilidad de análisis avanzado de la memoria física para ayudarte a entender mejor la forma en la Windows gestiona la RAM.

Si interfaz es bastante simple y se parece un poco al mismo Administrador de tareas con diferentes pestañas, pero ofrece muchísima información que puede desvelar muchos misterios de la gestión de memoria en Windows.

Por ejemplo, en la primera pestaña encuentras un resumen del uso de memoria según tipos, esto incluye desde la que está siendo usada activamente hasta la que el sistema tiene en Standby, un elemento bastante importante a tener en cuenta.

A veces, algunos programas reservan memoria RAM en grandes cantidades porque la van a necesitar en algún momento, pero no necesariamente la están usando justo ahora. Esto quiere decir que esa memoria no estará disponible para ser usada por otros programas a pesar de no estar en uso. Con RAMMap puedes liberarla simplemente haciendo click en Empty y luego en Empty Standby List.

Esto puede ser útil cuando vamos a ejecutar algún programa que consuma muchos recursos, como por ejemplo un videojuego muy complejo, o software de edición de vídeo, y quizás el navegador se había reservado más de un par de GB de RAM sin ser del todo necesario.

Si quieres aprender al detalle todo lo que puedes hacer con RAMMap y todos los datos que se muestran en la herramienta (que son muchísimos) puedes revisar esta charla de poco más de 30 minutos en el Channel 9 de Microsoft.

Foto de portada | Liam Briese