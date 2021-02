La instalación de Windows 10 May 2020 Update ya se ofrece, ocho meses después, a todos los usuarios

El 28 de mayo de 2020, Microsoft lanzó Windows 10 May 2020 Update, una de sus pequeñas grandes actualizaciones del año. Lo hizo lanzando la segunda versión del subsistema de Windows para Linux (WSL 2), lo que hizo que bautizáramos el año como "el de Linux en el escritorio de Windows 10". A ello se sumaban funciones interesantes, pero menores, como la posibilidad de restablecer Windows desde la nube, una búsqueda optimizada y más añadidos.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora que Microsoft ha anunciado que Windows 10 May 2020 Update, o Windows 10 2004, se ofrece a todos los usuarios, al constatar la compañía de Redmond que ya no provoca problemas en los equipos en los que se instala.

A muchos usuarios no se les ha ofrecido hasta este momento, lo que no es problemático por seguridad porque las versiones antiguas también reciben parches, pero que constata que la prisa que Microsoft se da en querer que actualicemos no guarda relación con la realidad.

Tu turno, October 2020 Update

Lo que Microsoft ha confirmado oficialmente es que esa versión de Windows 10 ya está lista para un "despliegue masivo". Eso no quiere decir, sin embargo, que hasta ahora sea una actualización que tienen pocos usuarios en sus equipos.

Microsoft no ofrece datos oficiales, pero según sabemos por AdDuplex y su informe mensual, en noviembre la versión 2004 ya estaba en un 37,6% de los equipos del sistema. La última versión en ese momento, la de octubre, ya estaba en un 8,8% de cuota. Ahora ha sumado un 3%, alcanzando un 16,8%.

Pero volviendo a la actualización de mayo, de ese 37,6% se ha pasado a un 39,8%. Esta disponibilidad global seguro que produce un gran empujón en su cuota. De las versiones con un tiempo, destaca el 31,2% que aún ostenta la November 2019 Update, una versión conocida por ser pequeña y como la 2004, traer pocos cambios.

Lejos quedan ya los problemas de la October 2018 Update, que creció muy lentamente debido a ella, y en enero de 2019 contaba con solamente un 12,4% de cuota frente al 16,8% mencionado de su versión equivalente de 2020.