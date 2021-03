El mejor atajo de teclado para Windows 10 que quizás no conocías: la comunidad en Twitter responde

Desde hace varios días, en la cuenta de Twitter de Windows Insider han estado llevando a cabo una serie de encuestas bastante interesantes sobre los mejores atajos de teclado para Windows 10. La idea es básicamente enfrentar dos atajos en cada tuit para que los usuarios elijan cuál es el más útil de todos y coronarlo campeón.

Lo mejor de toda esta "batalla de combinaciones de teclas" es que en medio de todo el hilo de tuits es probable que te vayas a encontrar algún atajo que no conocías, y si algo tiene de sobra Windows 10 son combos extremadamente útiles y poco conocidos que pueden (espacio para pausa dramática) cambiar tu vida.

