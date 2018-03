Microsoft dice que la próxima gran actualización de Windows 10 la podrás instalar más rápido que todas las anteriores

Microsoft lleva bastante tiempo trabajando para que las actualizaciones de Windows 10 sean menos pesadas y más rápidas, y aparentemente han avanzado bastante en esto último, pues afirman haber logrado reducir el tiempo que pasas sin poder usar el ordenador a 30 minutos.

Se espera que para el próximo mes de abril cuando llegue la Spring Creators Update los usuarios tendrán que esperar mucho menos que con versiones anteriores. Dona Sarkar, jefa del programa Windows Insider, confirmó que se trata de una reducción de 63% de tiempo de espera en comparación con la primera Creators Update.

Era algo importante especialmente porque los usuarios dependen mucho de maximizar la vida de sus baterías y desean sacar el mayor provecho de una sola carga. Sabemos que si algo es arriesgado en esta vida es actualizar un ordenador con Windows sin estar conectado a la corriente.

(1/2)#WindowsInsiders you've sent us feedback that it's annoying to not be able to use your PC while it's updating. We heard you and have now reduced this "offline time" to an average of 30 minutes. That’s a reduction of 63% from the Creators Update. https://t.co/DJu5eymq92