Microsoft enseña cómo será la ejecución de aplicaciones complejas de Linux en Windows 10: la integración es cada vez mejor

Una de las grandes noticias de Windows 10 en 2020 ha sido el anuncio de Microsoft sobre que Windows permitirá ejecutar aplicaciones Linux con interfaz gráfica. Hasta ahora, el subsistema de Windows en Linux ya permitía que los usuarios ejecutasen en el sistema funciones de Linux. Con el anuncio, se iba mucho más allá.

Y ayer, durante la celebración del evento anual Ignite, Microsoft mostró avances sobre la promesa, enseñándonos un vídeo donde aplicaciones con interfaz gráfica de usuario se ejecutan en Windows 10 de forma fluida y con una integración bastante grande con el sistema. Se lanzan desde la línea de comandos, pero también se pueden integrar en el menú de Inicio. En el momento enlazado de este vídeo se pueden ver con buena resolución todas las novedades.

Microsoft ha anunciado que la función para poder ejecutar las aplicaciones con interfaz de Linux en Windows mediante WSL estará disponible en preview en los dos próximos meses, aunque cuando se lance solamente llegará a usuarios del programa Windows Insider.

Lo mejor de lo que ha mostrado Microsoft es que el subsistema permite la ejecución de varias aplicaciones de forma simultánea, con capacidades de ventanas nativas de Windows como arrastrar, maximizar, minimizar y redimensionar. Además, las aplicaciones aparecen en la barra de tarea junto a las de Windows 10, con sus iconos propios de Linux.

Además, frente a lo que cabía pensar, Microsoft ha mostrado que además de aplicaciones livianas, es capaz de ejecutar algunas complejas como GIMP. En el vídeo muestran, además, Gedit, un editor de texto y código, Nautilus (el explorador de archivos de GNOME) y Microsoft Teams. Respecto a la última, lo más interesante es que aunque está disponible en Windows, Microsoft utiliza la versión de Linux para presumir de soporte completo de audio y micrófono.

Yup it can run a web browser! We haven't tested it extensively with a full desktop environment yet, as we want to focus on running often asked for apps first, and primarily IDEs so you can run those in a full Linux environment!