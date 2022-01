Microsoft estrena 2022 con otro nuevo PowerToy tan bueno que debería ser una función nativa de Windows 10 y 11

Año nueva, nuevo PowerToys y nuevas funciones. No hay mejor forma de estrenar 2021 en software que trayendo novedades a los usuarios de Windows 10 y 11 que quieren mejorar las capacidades del sistema. A la amplia cantidad de herramientas existentes,Microsoft suma desde hoy una nueva utilidad y una nueva función, que además se esperaban desde hace algún tiempo. Aquí puedes descargar PowerToys versión 0.53.1, o desde la Tienda.

La primera novedad es 'Always On Top', y la segunda es un añadido a la búsqueda de 'PowerToys Run'. Veamos qué aportada cada una de ellas.

Los PowerToys deberían ser herramientas incluidas en Windows

Con 'Always On Top', como si propio nombre indica en inglés, Microsoft nos da la posibilidad de que las aplicaciones que elijamos siempre estén en primer plano, independientemente de lo que hagamos con otras. Es una función que puede ayudar con ciertas tareas de productividad.

En el caso de que, por ejemplo, quieras que con juegos no sean visibles al jugar a pantalla completa, este nuevo PowerToy incluye un modo juego para deshabilitar temporalmente la función cuando juguemos. También podemos resaltar las aplicaciones que elijamos tener en primer plano coloreando su borde, para así distinguirlas de las otras.

Por último, Microsoft permite activar 'Always on Top' en una aplicación abierta con la combinación de teclas Windows + Ctrl + T, de forma que no hay que configurarlas añadiéndolas manualmente a una lista. Lo mismo es posible para eliminarlas de las aplicaciones que queremos mantener en primer plano.

La otra gran novedad de los PowerToys llega al lanzador 'PowerToys Run', con el que Microsoft quiso parecerse a la búsqueda de macOS y a su Spotlight. Hasta ahora, ha funcionado como método rápido para abrir aplicaciones. Ahora, Microsoft le ha añadido posibilidad de hacer búsquedas en la web.

Para buscar de forma directa cualquier término en Internet, lo único que tendremos que hacer es escribir la palabra a buscar con una doble interrogación "??" delante. En caso de que busquemos algo que no se detecte como aplicación instalada, no hará falta escribir ?? para buscar el término.

Vía | The Verge