Microsoft ha estado instalando sin permiso (y por error) las aplicaciones PWA de la suite Office

Múltiples usuarios (es posible que tú mismo estés entre ellos) han denunciado a lo largo de la última semana que en sus Windows 10 están apareciendo de pronto instaladas las apps PWA (aplicaciones web progresivas) de las principales aplicaciones de Office: Word, Excel, PowerPoint y Outlook.

En realidad, no hay nada de raro en que las apps web de MS Office aparezcan ancladas en el menú Inicio; pero antes sólo se mostraban en aquellos equipos en los que Office no estuviera previamente instalado, y nunca aparecían en el listado de software instalado del Panel de Control, dos detalles que no se han respetado en este caso.

Los usuarios sufrieron reinicios forzados tras los cuales las apps de la suite de Office aparecieron en sus menús de Inicio

Además, los usuarios que ha sufrido este hecho no habían aceptado instalar nada ni participaban en el programa Windows Insider (que en ocasiones implementa sin previo aviso las últimas novedades de Microsoft para su sistema operativo), lo que ha hecho que muchos teman haber sido víctimas de algún malware.

Pero no es el caso: tranquilo, porque sí son aplicaciones de legítimas de Microsoft. Y, por lo que parece, tampoco era intención de la compañía instalar estas PWAs en la mayoría de esos equipos.

Según publica ZDNET, el episodio se ha tratado de un error relacionado con una actualización del navegador Microsoft Edge (el navegador, basado en Chromium, tiene la capacidad de instalar apps PWA), y la compañía ya está tomando medidas al respecto.

Si eres uno de los usuarios afectados por este bug, basta con que desinstales las nuevas apps desde la Configuración del Sistema o el Panel de Control.

Vía | NwoWin