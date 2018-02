Microsoft limita el programa Insider, ya no podrás instalar betas de Windows 10 si tienes versiones viejas del sistema

Microsoft quiere coordinar mejor la forma en la que se instalan las versiones preliminares de Windows 10 dentro del programa Insider, y por ello a partir de ahora no permitirán que las builds más viejas de Windows 10 actualicen directamente a las más recientes.

Esto quiere decir que si no tienes al menos la Creators Update instalada no podrás unirte al programa Insider, de hecho, aunque tu cuenta de Microsoft ya esté registrada en el programa no podrás instalar nada antes de actualizar a la más reciente versión estable.

Esto no es lo mismo que el modo "Skip Ahead", en caso de que alguien se confunda. Por ejemplo, tener la última versión de Windows 10 hoy no te garantiza poder probar las primera builds de Redstone 5.

El programa Insider tiene varios anillos de actualización: el lento, donde se reciben menos actualizaciones y se obtienen las nuevas características que han sido probadas por un poco más de tiempo; el rápido, que te ofrece la posibilidad de probar primero todo lo nuevo de Windows 10, y finalmente "Skip Ahead", un espacio limitado que deja a los Insider "saltar" a la siguiente versión antes de que se publique la anterior, como en el caso de Redstone 5.

Si formas parte del programa o no y sin importar el anillo en el que estés, si no has actualizado al menos a la build 1703 (Creators Update) por la razón que sea, ahora deberás hacerlo de forma manual antes de poder instalar cualquier build reciente.

Microsoft recomienda hacerlo usando la Media Creation Tool. Una vez actualizado podrás volver a ir a los ajustes de Windows 10 para unirte al programa Insider.

Vía | MSPowerUser

