Microsoft presume del ritmo de actualización a Windows 11 frente al de Windows 10, pero sólo está jugando con las cifras

Microsoft anunció a finales de la semana pasada el fin del despliegue progresivo de Windows 11: así, tras varios meses en los que la inteligencia artificial ha ido dictando a cuántos y a qué usuarios se les ofrecía la actualización desde Windows 11, su nuevo sistema operativo ya está 'disponible para todos los dispositivos compatibles'. ¿Cómo podemos resumir el recibimiento que le han dado los usuarios?

"La gente está aceptando la oferta de actualización a Windows 11 en una tasa dos veces mayor de la que vimos con Windows 10". El autor de estas declaraciones —realizadas durante una conferencia llamada 'La nueva era del PC: una conversación sobre Windows 11' en el marco de la COMPUTEX TAIPEI 2022— es nada menos que Panos Panay, el vicepresidente de Microsoft responsable de software y dispositivos Windows.

"People are accepting the upgrade offer to W11 at 2X the rate that we saw for W10" #Computex2022 pic.twitter.com/yqIT9uJfEM