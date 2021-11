Microsoft reconoce los problemas de rendimiento de la interfaz de Windows 11: solucionarlos será una de sus prioridades en 2022

Desde el lanzamiento de Windows 11, el Feedback Hub del programa Insider acumula cada vez más comentarios de usuarios que denuncian la lentitud de los elementos modernos de la interfaz de usuario (los basados en WinUI o XAML) del sistema operativo.

Muchos usuarios no entienden cómo es posible que componentes tan fundamentales del sistema, como es el propio Explorador de Archivos, están expuestos a bloqueos/congelamientos aleatorios. Otros denuncian problemas relativos a notables retrasos a la hora de mostrar elementos como el ajuste del volumen, el centro de notificaciones o el mismísimo menú de Inicio.

Además, como era de esperar, todos estos problemas de rendimiento tienen un impacto mucho mayor en los PC de gama baja, ya que WinUI lleva a cabo un consumo mucho más intensivo de la GPU.

Tema de preocupación en el subreddit oficial de Windows 11

Hace un par de días, después de que Microsoft lanzase la versión 1.0 de la Windows App SDK, el equipo de desarrollo de Windows decidió realizar una sesión AUA (siglas de 'Ask Us Anything', "pregúntanos lo que sea", en español) al respecto en el subreddit oficial de Windows 11.

Un hecho en el que coincidieron varios de los usuarios que participaron aportando sus preguntas fue la denuncia del deficiente rendimiento que venían sufriendo sus Windows 11 en lo relativo a la creación y animación de elementos de la interfaz gráfica de usuario (GUI), así como a la interacción con los mismos.

Ante esto, el equipo de desarrolladores de Windows 11 reconocieron haber detectado esta clase de problemas y confirmaron estar trabajando en solventarlos de cara al próximo año: