Open-Shell: la alternativa gratuita y open source para modificar el Menú inicio de Windows 10

Dentro del grupo de las mejores aplicaciones para personalizar Windows 10 hay una bastante versátil y útil llamada Classic Shell. Un proyecto que lleva muchos años existiendo y que es usado por muchos para devolverle el aspecto clásico al menú inicio moderno.

Ahora, aunque Classic Shell sigue funcionando, el desarrollo de la herramienta se detuvo en 2017 y ya no recibe actualizaciones. Sin embargo, un grupo de voluntarios tomó las riendas y creó un derviado open source llamado Open Shell.

Para los que prefieren las versiones clásicas del menú inicio y el Explorador de Windows

Open-Shell hace básicamente lo mismo que Classic Shell, pero este se encuentra en desarrollo activo, es compatible con Windows 7, 8, 8.1 y Windows 10, y además tiene también el objetivo de mantener viva toda la librería de recursos (tutoriales, temas, botones, etc.) de la web de Classic Shell.

Es por ello que puedes encontrar un mirror de todo www.classicshell.net en este enlace, para que en caso de que un día la web deje de existir, los usuarios aún puedan descargar cosas como los botones de inicio personalizados o leer los tutoriales del foro.

Open Shell es una herramienta bastante fácil de usar, al menos para aplicar los cambios más básicos. Solo tienes que descargar el último ejecutable desde GitHub e instalar el programa. La última versión ha mejorado la compatibilidad con los ajustes modernos de Windows 10.

La primero que verás al presionar el botón de inicio tras instalar Classic Shell

Tras instalar Classic Shell y presionar el botón de inicio de Windows por primera vez, verás una imagen como la de arriba. Ahí la herramienta te está preguntando que elijas un nuevo estilo para tu menú inicio. Puedes seleccionar entre el estilo clásico de Windows XP y versiones anteriores, ya sea con una o con dos columnas. O, puedes seleccionar el estilo de Windows 7.

Debajo de esas opciones puedes cambiar el botón de inicio por alguno de los que vienen por defecto, o elegir tu propia imagen (solo acepta formatos PNG o BMP). El menú inicio clásico siempre mostrará un acceso al menú inicio moderno de Windows 10 en la parte superior, por si quieres regresar a ese rápidamente.

En la pestaña "Skin" puedes cambiar la apariencia del menú y elegir entre varios temas de los que vienen por defecto. Y elegir cosas como mostrar o no tu nombre de usuario y tu avatar, entre otras. Dentro de la pestaña "Basic Settings" hay más ajustes para elegir los elementos del menú inicio que quieres que aparezcan.

En teoría puedes cambiar el idioma a español, pero la traducción está algo incompleta. Puedes probar con el instalador en español en este enlace. Si además marcas la casilla "Show all settings" en esa ventana, verás como se multiplican las opciones a más de una docena.

Es ahí donde encontrarás desde ajustes para los sonidos, personalizar el color de cada elemento de la barra de tareas, animaciones del menú, etc. Open Shell también viene con una herramienta aparte para ajustar el Explorador de archivos, esta tienes que buscarla en tu menú inicio como "Settings for Classic Explorer" aunque no es ni la mitad de completa que la del menú inicio.