Otro bug de Windows 10 impide cambiar aplicaciones predeterminadas asociadas a archivos

Cuando nos aproximamos al último mes del año llega el momento de hacer evaluación de los principales responsables de productos y servicios que usamos cada día, y desde su lanzamiento en 2015, parece que 2018 ha sido o está siendo el peor año del sistema operativo. Con la Windows 10 October Update 2018 llegaron grandes novedades como el portapapeles en la nube o el nuevo método para hacer capturas de pantalla. Sin embargo, como ya sabemos, la actualización ha roto mucho más de lo que ha aportado, y de momento Microsoft sigue sin reanudar su despliegue.

Pero no todos los bugs del sistema tienen que ver con la actualización de octubre, sino que como cuentan en How To Geek, en la April 2018 Update, versión estable a día de hoy, se puede experimentar el problema de que ciertos cambios de aplicaciones predeterminadas con algunos tipos de archivo no funcionan. Y no es que las apps que fallan sean poco conocidas o extrañas, no. Hablamos de Adobe Photoshop CC y de Notepad ++.

Un bug molesto, más que grave

La modificación falla tanto en el momento de cambiar la asociación en "Propiedades", en "Abrir con" "Elegir otra aplicación" y marcar "Usar siempre esta aplicación" en las alternativas ofrecidas, como en los ajustes del sistema para cambiar las aplicaciones predeterminadas. Los tipos de archivo que hemos probado también son muy comunes. Por ejemplo, con un archivo de texto .txt, el sistema permite cambiar entre Bloc de notas y Wordpad, pero no a Notepad ++. Lo mismo ocurre entre Paint y Fotos con respecto a Photoshop.

En la primera apertura tras marcar el "usar siempre", el archivo sí se abrirá con la opción elegida, pero la próxima vez que se abra, volverá a su aplicación original. La buena noticia es que los ordenadores que cuentan con el October Update no lo sufren, pero son tan pocos (y experimentan muchos otros bugs) que tampoco es consuelo.

Muchos de los bugs que Windows 10 presenta recientemente no guardan gravedad, pero sí lastran la confianza y comodidad de los usuarios respecto al sistema.

A diferencia de muchos otros bugs que han ido apareciendo en los últimos tiempos, como es el hecho de perder archivos, que la asociación de archivos esté rota con algunas aplicaciones es algo más molesto en el día a día que grave. Para un usuario intensivo de Photoshop que la aplicación no ejecute sus archivos es una pérdida de tiempo o una necesidad de cambiar la forma de abrirlos, pero en ningún caso llega al nivel de perder el audio del sistema o que los archivos no se sobreescriban.

De momento, Microsoft no se ha pronunciado sobre este bug, por lo que habrá que esperar a pequeñas actualizaciones o al relanzamiento del major update de octubre para ver progresos en ese sentido.