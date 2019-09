Un pantallazo naranja: el extraño bug de la última actualización acumulativa de Windows 10

Hace pocos días Microsoft lanzó una serie de actualizaciones acumulativas para las versiones con soporte de Windows 10. La actualización de mayo 2019 recibió la suya el pasado 30 de agosto, y aunque se solucionaron muchos fallos con ella, también se introdujeron otros.

Microsoft ya confirmó que existe un problema con la búsqueda y que algunos usuarios están experimentando ausencia de resultados y elevado uso del CPU por parte de SearchUI.exe. Sin embargo, hay otro bug bastante extraño que están experimentando algunos usuarios: sus pantallas se pintan de naranja.

Si te ves afectado desinstala la actualización o actualiza tus drivers de vídeo

En los fotos de soporte de Microsoft, varios usuarios han reportado que sus pantallas se tornan naranja cuando intentan hacer un screenshot. Otros dicen que tras iniciar sesión la pantalla comienza a ponerse roja de forma gradual y el único elemento que permanece con el color correcto es el puntero del ratón.

Uno de los moderadores del foro ha sugerido a los afectados que actualicen sus controladores de vídeo, puesto que el problema podría estar relacionado con esto. De momento, si te ves afectado por este problema tienes dos opciones:

Desinstalar la actualización acumulativa (KB4512941) al menos hasta que Microsoft lance un parche

Actualizar tus drivers de vídeo desde la página del fabricante

Por ahora Microsoft no ha añadido el bug a la lista de problemas conocidos de la actualización, pero ya sabemos que no es precisamente la más recomendada de instalar justo por el problema de la búsqueda que aún está siendo investigado y por ahora no tiene parche tampoco.

Vía | MSPowerUser