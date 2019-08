La próxima versión de Windows 10 traerá al frente una opción que hace mucho menos molestos los reinicios

Microsoft acaba de liberar la build 18965 de Windows 10 para los miembros del programa Insider que están en el anillo rápido, y con ella han dado mayor visibilidad sobre una importante característica que nos hace la vida más fácil al reiniciar el ordenador.

Desde las opciones de inicio de sesión en la sección de Cuentas de la Configuración de Windows 10, encontraremos una opción que por defecto estará desactivada, pero que si habilitamos permitirá a Windows reabrir automáticamente todas las apps que estaban abiertas antes de que reiniciaras tu PC.

Nuevo ajuste para reabrir apps automáticamente tras cerrar sesión o reiniciar

En caso de que lo supieras, las aplicaciones para Windows tienen la posibilidad de registrarse para ser restauradas en caso de que reiniciemos el ordenador, ya sea porque quisimos o porque era necesario tras una actualización.

No debes confundir esto con las aplicaciones que inician automáticamente con Windows, esta se trata de una función del sistema que recuerda básicamente todo lo que estabas haciendo y vuelve a abrir los programas que estabas usando tras un reinicio.

Una explicación más clara sobre lo que hace la función para que más usuarios la aprovechen

Así aparece el ajuste para reabrir apps actualmente

Actualmente en las opciones de inicio de sesión esa función ya existe, pero está un poco enterrada bajo la sección privacidad como un ítem que dice "Usar mi información de inicio de sesión para terminar de configurar mi dispositivo automáticamente y reabrir las aplicaciones tras una actualización o reinicio".

Si nunca te habías topado con ella, no te culpamos y no estás solo. Los Insiders llevaban tiempo pidiendo más control explícito sobre estas opción, y por ello Microsoft ha decidido cambiar el ajuste a uno más entendible que explica claramente que se trata de una función para guardar todas las apps que se pueden reabrir automáticamente tras un cierre de sesión.

Ahora, si bien esto elimina la molestia de tener que volver a abrir todo lo que estábamos usando antes de un reinicio o actualización inoportuna de Windows, no lo tienes que activar si no te resulta beneficioso pues no vendrá activo por defecto.