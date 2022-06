Restaurar tu PC será mucho más fácil en Windows 11: esta característica instalará tus apps automáticamente

Cuando hay que enfrentarse a restaurar un ordenador, uno de los grandes inconvenientes que puede llegar a presentarse es el instalar de nuevo todas las aplicaciones. Puede ser un proceso largo y tedioso que a muchos usuarios puede echar hacia atrás. Es por ello que desde Microsoft ya se encuentran trabajando en una nueva característica para Windows 11, llamada Restaurar aplicaciones, que hará que se reinstalen todas las aplicaciones anteriores de manera automática a través de la Microsoft Store.

Con este movimiento, Microsoft va a tratar de ahorrar tiempo a los usuarios que configuran su ordenador después de hacer una instalación de Windows. Esto es algo que se puede encontrar en otras plataformas, como en los dispositivos móviles, con las aplicaciones de sus correspondientes tiendas.

Windows ayudará a los usuarios a restaurar sus ordenadores

Ha sido a través de una entrada en el blog de Windows donde se ha confirmado esta nueva característica que estará disponible en los próximos meses. Se detalla que van a tratar en todo momento de facilitar a los clientes la transición entre dos nuevos ordenadores, o cuando toman la decisión de restaurarlo. Igualmente, también va encaminado a los desarrolladores, puesto que se retendrán a todos los clientes. Esto se debe a que automáticamente se instalará su aplicación sin tener que recodar de manera constante que lo debe hacer.

Es cierto que en la entrada no hay demasiada información acerca de esta característica. Pero al agregar una captura de pantalla, se han podido sacar algunas conclusiones interesantes. Concretamente se aprecia que al entrar en la Microsoft Store y pulsar sobre Biblioteca, se visualizarán todas las aplicaciones previamente instaladas y que hayan estado vinculadas a tu cuenta de Microsoft. A partir de ese momento, simplemente se va a tener que pulsar sobre Restaurar todo.

A partir de ese momento se comenzará la descarga y posterior instalación de todas las aplicaciones que hayas tenido previamente. Pero igualmente, podrás hacer una selección previa y quedarte únicamente con las apps que más utilices en el día a día. Esto va a permitir que de manera periódica también hagas una revisión de aquellas aplicaciones que no uses para evitar que no ocupen un espacio innecesario en tu unidad de almacenamiento.

Pero no todo es perfecto. Es una realidad que no todas las aplicaciones que se usan en el día a día están en la Microsoft Store. Hay muchas que son completamente independientes como por ejemplo Steam, Photoshop o el propio Microsoft Office. Ante estas situaciones no se va a poder hacer uso de esta característica, y tendrás que hacer la instalación manual. Si bien, se espera que en un futuro al final la tienda de Microsoft sea mucho más rica en contenido y no haya que recurrir a instaladores externos, haciendo que esta función cuente con mucho más sentido.