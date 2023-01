El soporte oficial para Windows 7 ha muerto... pero no antes de que Microsoft le haya añadido una sorpresa de última hora

Hoy, 10 de enero de 2023, finaliza definitivamente el soporte para Windows 7 y Windows 8.1. O, mejor dicho, finalizó hace ya meses, pero algunos usuarios seguían contando con soporte extendido para actualizaciones de seguridad. A partir de ahora, los usuarios de ambos sistemas operativos deberán plantearse la actualización a Windows 10 u 11...

...o bien confiar en parches no oficiales desarrollados por terceros como los de 0patch (que ya han confirmado que seguirán actualizando durante al menos dos años Microsoft Edge en Windows 7 y otros Windows sin soporte).

Sin embargo, precisamente por este fin definitivo e improrrogable del soporte de Microsoft a Windows 7, así como por el hecho de que durante meses oficialmente la compañía sólo ha lanzado actualizaciones de seguridad para este sistema operativo, resulta sorprendente descubrir hoy que hace unas semanas Windows 7 recibió, casi en secreto, una nueva funcionalidad que Microsoft sólo había implementado hasta ahora en Windows 8 y versiones posteriores.

Secure Boot para UEFI ya está en Windows 7. Pero no carece de problemas

Esta nueva funcionalidad es el soporte nativo para Secure Boot en UEFI, que impide la ejecución de cualquier software no firmado o certificado en el arranque del sistema. Definitivamente, una característica que uno no espera ver cómo se incorpora en un sistema operativo oficialmente desahuciado, tras muchos años en los que, aparentemente, no se había planteado implementarla.

Ahora sabemos que Microsoft aplicó este cambio aprovechando la actualización KB5017361 del Patch Tuesday de septiembre: si no supimos nada en ese momento fue porque la compañía no realizó ningún anuncio al respecto, ni lo mencionó en la documentación oficial de dicha actualización. Por supuesto, ningún usuario pensó tampoco en buscar algo que nadie esperaba que estuviese ahí.

Sin embargo, NeoWin ha difundido ahora una captura de pantalla en la que queda claro que ahora la opción para habilitar el Secure Boot está disponible en Windows 7:

Imagen: Neowin.

Sin embargo, como ha ocurrido con muchas nuevas características implementadas por Microsoft, su desembarco en Windows no ha estado exento de problemas: muchos usuarios que intentaron habilitar Secure Boot se quedaron atascados en el logotipo de inicio de Windows... porque los controladores de pantalla VGA.sys y VGApnp.sys no se han actualizado, lo que significa que los sistemas UEFI Clase 3, que no admiten el módulo de compatibilidad (CSM) o el modo heredado, no son compatibles con esta actualización. Lo malo es que ya no va a haber un parche oficial que lo arregle.

