Tras su última actualización, es mejor momento que nunca para probar los nuevos PowerToys de Windows 10

Si no estás familiarizado con ellos o todavía no has probado los nuevos PowerToys de Windows 10, hay que decir que es bastante lo que te estás perdiendo. Estas herramientas de la era de Windows 95 han vuelto en forma de utilidades mucho más modernas y potentes y que pueden elevar significativamente nuestra productividad frente al ordenador.

Con su más reciente actualización, es decir, la versión 0.19 de los PowerToys, el equipo de desarrollo se ha dedicado de lleno a mejorar la estabilidad de todos los "juguetes" y a añadir múltiples mejoras de calidad de vida. Es decir, no hay herramientas nuevas, pero las que ya teníamos funcionan mejor que nunca.

Elevando la experiencia de algunas de las mejores funciones de Windows 10

PowerToys Run

La lista actual de PowerToys incluye herramientas como FancyZones y PowerToys Run. Aunque hay varios más y puedes leer a fondo sobre ellos en este enlace, los dos que menciono son mis favoritos personales porque toman un par de funciones que ya tiene Windows y que siempre utilizo, y las elevan a un nuevo nivel.

Por ejemplo, FancyZones es básicamente un Windows Snap en esteroides. Esa función que tiene Windows que te permite organizar ventanas en una cuadricula, ya sea lado a lado, o en cuatro cuadrantes simplemente presionando combinaciones de teclas como WIN + cualquiera de las flechas.

FancyZones

Con FancyZones puedes crear múltiples cuadriculas personalizadas para organizar todas tus ventanas. Es mucho más potente que Windows Snap, ya incluye varios layouts por defecto, pero los puedes editar todos, con espacios de diferentes tamaños a las que simplemente arrastrar ventanas para que se ajusten perfectamente.

Con la última actualización, FancyZones es más estable, especialmente en configuraciones con múltiples monitores. Sin embargo, ha sido PowerToys Run la que más mejoras ha recibido esta vez, este "lanzador de aplicaciones alternativo para Windows 10" que se ejecuta presionando la tecla de Windows + Ctrl, te deja buscar en el sistema, abrir archivos y ejecutar aplicaciones.

PowerToys Run es más eficiente que la misma búsqueda de Windows 10, y es que cualquiera que la haya usado sabe que a veces sus resultados no tienen sentido, especialmente cuando buscamos ejecutables.

La última versión de los PowerToys Run mejora el reconocimiento de las apps en general, incluyendo las aplicaciones web progresivas y los juegos de Steam que presentaban algunas dificultades y no ofrecían resultados. El atajo que usa es personalizable, y si eres de los que también usa Spotlight en macOS, amarás esto.

Descargar | PowerToys en GitHub