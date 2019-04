Windows 10 ha cambiado la forma en la que expulsamos los dispositivos USB, y quizás te interese cambiarla de nuevo

Es probable que no lo hayas notado, pero con la última gran actualización de Windows 10, es decir, la problemática versión de octubre 2018 que seis meses después solo han instalado un cuarto de los usuarios, Windows 10 cambió la forma en la que extraemos los dispositivos USB del ordenador.

El cambio no es nada evidente, salvo que vayamos a la parte más profunda de los ajustes de un dispositivo USB y encontremos la descripción de las dos políticas de expulsión entre las que podemos elegir: Mejor rendimiento o extracción rápida.

Cómo estamos acostumbrados a expulsar un dispositivo USB

Todo usuario de Windows sabe que desde hace años cuando queremos extraer un pendrive o un disco de almacenamiento cualquiera conectado por USB, debemos hacer click en el icono de la barra de tareas para expulsarlo de forma segura antes de desconectarlo del puerto.

Cuando no lo hacemos, Windows suele quejarse y advertirnos de que no hacerlo de esta forma puede causar problemas. Quizás has notado, si instalaste la actualización de octubre 2018, que esta advertencia ya no aparece, y tampoco aparece el mensaje que dice que "ya es seguro desconectar el dispositivo", aunque sigue apareciendo el icono en la barra de tareas.

La razón de esto, es que Windows 10 tiene una nueva política a la hora de extraer dispositivos USB o Thunderbolt que se usen como almacenamiento externo.

Nueva directiva de Windows 10 para extraer dispositivos de almacenamiento externo

Antes, por defecto, Windows almacenaba en caché las operaciones de escritura en el dispositivo externo, lo que quiere decir que para que el sistema se pudiese asegurarse de que todas las operaciones en caché finalizarán, debías indicarle a Windows que ibas a extraer el dispositivo haciendo click en ese icono de expulsión segura.

Esto es lo que Windows llama una directiva de expulsión de mejor rendimiento. Es una que, como te indicaría la lógica, toma más tiempo.

La nueva directiva, "extracción rápida", funciona justo como su nombre lo indica: rápido. La forma en la que se gestionan las operaciones ahora, quiere decir que el dispositivo está listo para ser extraído en cualquier momento, es decir, sin tener que hacer click en el icono para extraer de forma segura.

El problema con esto, es que la misma Microsoft advierte que "puede degradar el rendimiento del sistema". O como podrías esperar, al no almacenarse las operaciones en caché, podrías experimentar un problema al copiar un archivo o respaldar tus documentos.

Cómo cambiar la directiva según el dispositivo

Por suerte, Windows 10 aún permite cambiar la forma en la que expulsamos nuestros dispositivos, solo que tendremos que hacerlo para cada uno de ellos de forma individual.

Si quieres extraer tus pendrives de siempre rápido y sin preocuparte por el click en el icono, puedes mantenerlo así, pero al menos en el caso de dispositivos de respaldo, o con material muy importante o crítico para ti, es mejor que uses la opción vieja de mejor rendimiento.

Para ello necesitas abrir la herramienta de Administración de discos:

Conecta tu dispositivo USB

Verifica la letra de la unidad desde el explorador de archivos

Luego haz click derecho en el botón de inicio y selecciona el administrador de discos.

Una vez ahí, haz click derecho sobre tu dispositivo USB y selecciona Propiedades. Luego navega hasta la pestaña Directivas, marca la casilla Mejor rendimiento y presiona Aceptar.

Este proceso deberás repetirlo para todos los dispositivos que consideres necesario. Tiene sentido que Microsoft haya cambiado la directiva por defecto, teniendo en cuenta lo normal que es que la gente extraiga los USB sin hacer click antes en la expulsión segura, y el proceso rápido tiene pocas posibilidades de fallar. Solo es extraño que no se haya advertido del cambio por ningún lado tras actualizar.