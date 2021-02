Windows 10X nos avisará de qué aplicaciones están usando nuestra cámara y micrófono

Ahora que nos encontramos en la verdadera era de las videollamadas, saber a ciencia cierta qué aplicaciones están usando nuestra cámara es algo muy relevante para garantizar la intimidad y la seguridad. En este sentido, en las versiones de prueba de Windows 10X que circulan por Internet se ha encontrado la prueba de que el nuevo sistema tendrá un icono en la barra de tareas que nos indicará que la cámara está siendo usada.

La función no queda ahí, pues al pasar el cursor por encima de icono, el sistema informará de qué aplicación o aplicación están accediendo a nuestra cámara, de formas que si se ha producido un uso malintencionado por parte de alguien ajeno a nosotros, podremos saberlo.

Windows 10X has a "camera in use" indicator, whenever an app is using a camera.. Neat! pic.twitter.com/uMoHBQIQ95